МВД: ущерб от коррупционных преступлений в РФ в 2025 году достиг 16 млрд рублей

Курносенко отметил, что был наложен арест на имущество, добровольно погашены и изъяты ценности, деньги и имущество на сумму более 45 млрд рублей. Он добавил, что подразделения экономической безопасности зафиксировали более 20 тысяч уголовных деяний в коррупционной сфере.