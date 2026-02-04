МВД: ущерб от коррупционных преступлений в РФ в 2025 году достиг 16 млрд рублей

Материальный ущерб по завершенным и приостановленным уголовным делам коррупционной направленности в России в 2025 году составил 16 млрд рублей. Об этом сообщил генерал-лейтенант полиции и начальник ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко.
«Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам вырос до 16 млрд рублей», — сказал генерал-лейтенант в интервью ТАСС.
Курносенко отметил, что был наложен арест на имущество, добровольно погашены и изъяты ценности, деньги и имущество на сумму более 45 млрд рублей. Он добавил, что подразделения экономической безопасности зафиксировали более 20 тысяч уголовных деяний в коррупционной сфере.
Ранее KP.RU писал, что капитан второго ранга и руководитель военного представительства Минобороны России Владимир Никитин был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Отмечается, что он получил деньги от представителя коммерческой компании.