Журова сказала о счастливых шнурках Овечкина, подаренных фигуристу Малинину

«Талисманы, конечно, есть у спортсменов. Я, например, бегала в часах, которые мне подарила двукратная олимпийская чемпионка Света Мастеркова. Очень долго бегала в этих часах, по-моему, даже не снимала их, пока уже ремешок совершенно не разорвался. Так что есть вот такие моменты, у кого-то игрушки, талисманчики маленькие, которые так успокаивают, и они на рюкзачках или на сумках, с которыми ходят на стадион, кто-то даже выносит с собой. У нас один мальчик очень долго бегал в носках, в которых он чемпионом стал, ещё будучи юниором. Они уже порвались, он все равно в них бегал, считая, что они везучие. Уже дырки были на пятках, он и на олимпийских играх в таких носках бегал. У него носки счастливые, у Малинина — шнурки от Овечкина. Вспомните про Лену Вяльбе с её знаменитой розовой шапочкой», — поделилась парламентарий.