Журова сказала о счастливых шнурках Овечкина, подаренных фигуристу Малинину

Фигурист из США Илья Малинин планирует выступать на Олимпиаде-2026 в коньках с ярко-желтыми шнурками, которые ему подарил капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. О талисманах спортсменов aif.ru рассказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
«Талисманы, конечно, есть у спортсменов. Я, например, бегала в часах, которые мне подарила двукратная олимпийская чемпионка Света Мастеркова. Очень долго бегала в этих часах, по-моему, даже не снимала их, пока уже ремешок совершенно не разорвался. Так что есть вот такие моменты, у кого-то игрушки, талисманчики маленькие, которые так успокаивают, и они на рюкзачках или на сумках, с которыми ходят на стадион, кто-то даже выносит с собой. У нас один мальчик очень долго бегал в носках, в которых он чемпионом стал, ещё будучи юниором. Они уже порвались, он все равно в них бегал, считая, что они везучие. Уже дырки были на пятках, он и на олимпийских играх в таких носках бегал. У него носки счастливые, у Малинина — шнурки от Овечкина. Вспомните про Лену Вяльбе с её знаменитой розовой шапочкой», — поделилась парламентарий.
По словам Журовой, «счастливые шнурки от Овечкина» Малинин будет использовать в исключительных случаях.
«Он, видимо, повяжет эти “счастливые шнурки” только исключительно в редких случаях, вряд ли он будет их использовать на тренировке, потому что шнурки имеют свойство изнашиваться очень достаточно быстро», — добавила собеседница издания.
Ранее в Сети появилось видео с первой предолимпийской тренировки Ильи Малинина. он вышел на лед в коньках с ярко-жёлтыми шнурками, аналогичными тем, которые использует Овечкин. Фигурист подтвердил, что шнурки являются подарком от российского хоккеиста, и заявил о намерении кататься в них на протяжении всей Олимпиады. Малинин выступает за сборную США.