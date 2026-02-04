Ричмонд
На юге Камчатки в январе высота сугробов превысила два метра

В Петропавловске-Камчатском выпало порядка 180% месячной нормы осадков.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Высота сугробов в южных районах Камчатки в январе превысила два метра. В Петропавловске-Камчатском выпало порядка 180% месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

«В конце января высота сугробов в южных районах Камчатки достигала 213 см, что выше многолетних значений примерно на метр. При этом на севере края, напротив, в январе снега выпало меньше обычного — высота снежного покрова ниже примерно на 15−35 см», — рассказали в Камчатгидромете.

Там добавили, что в столице Камчатки в январе выпало 180% месячной нормы осадков. Для сравнения, в декабре в Петропавловске-Камчатском выпало 316% месячной нормы осадков.