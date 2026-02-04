На юге Камчатки в январе высота сугробов превысила два метра

«В конце января высота сугробов в южных районах Камчатки достигала 213 см, что выше многолетних значений примерно на метр. При этом на севере края, напротив, в январе снега выпало меньше обычного — высота снежного покрова ниже примерно на 15−35 см», — рассказали в Камчатгидромете.