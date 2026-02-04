Sohu: житель Китая прошёл пешком 1400 км за 33 дня и похудел на 25 кг

Житель Китая во время отпуска прошёл пешком 1400 км за 33 дня и, по его словам, сбросил вес на 25 килограммов, питаясь всего один раз в день, написал портал Sohu.
Молодой мужчина вышел из Шанхая 1 января и отправился в свой родной город Эньши (провинция Хубэй) по случаю Весеннего фестиваля (Китайский Новый год). При этом он собирался преодолеть это расстояние за 40 дней.
В дороге мужчина износил две пары обуви. Журналисты поинтересовались у него, с чем связано его решение. Собеседник пояснил, что не раз попадал в больницу с острым панкреатитом и повышенным содержанием липидов в крови. Врач посоветовал ему заниматься спортом для контроля уровня жиров в организме.
Выполняя рекомендацию, мужчина отправился в путь. Обратную дорогу он решил использовать для восстановления сил. Молодой человек также показал справку с результатами анализов на 24-й день пути. Исследование указывало на снижение липидов.
Мужчина признался, что это изменение поразило его самого. Во время путешествия он нёс рюкзак весом почти 14 килограммов. По его словам, самыми трудными были первые десять дней похода. В это время у него были мысли завершить путешествие.
Затем тело стало постепенно адаптироваться к ходьбе. Кроме того, росла поддержка со стороны пользователей Сети, в которой мужчина размещал информацию о своём путешествии. До этого он почти никогда не занимался спортом из-за напряженного рабочего графика.
За указанное время он потратил на еду и проживание приблизительно 3000 юаней. Молодой человек надеется добраться до родного города уже через несколько дней.
