NYT: во Флориде установят золотую статую Трампа размером с двухэтажный дом

«Мистер Трамп только что пережил покушение на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, подняв кулак в воздух. Мистер Сансалоне (один из авторов идеи — прим.ред.) хотел превратить этот образ неповиновения в основу мемкоина. Он объединился с Дастином Стоктоном, активистом правого крыла, а также Броком Пирсом, криптоинвестором с политическими связями», — пишет NYT.