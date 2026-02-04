Ричмонд
NYT: во Флориде установят золотую статую Трампа размером с двухэтажный дом

Создана гигантская статуя Дональда Трампа, высота монумента, отлитого из бронзы и покрытого слоем сусального золота, составляет около 15 футов.

Источник: Аргументы и факты

В США создана гигантская статуя президента Дональда Трампа, высота монумента, отлитого из бронзы и покрытого толстым слоем сусального золота, составляет около 15 футов, сообщает The New York Times, материал перевёл aif.ru.

Статуя, получившая название «Дон Колосс» (Don Colossus), высотой примерно с двухэтажное здание, её планируют установить на пьедестале весом 7000 фунтов. Её спроектировал Алан Коттрилл в Зейнсвилле (штат Огайо).

«Группа криптовалютных инвесторов заплатила 300 000 долларов за то, чтобы скульптор создал его в честь мистера Трампа, ярого сторонника криптовалют», — говорится в публикации.

Статую хотят установить на территории гольф-комплекса Трампа во Флориде. По данным издания, там уже появился пьедестал из бетона и нержавеющей стали.

«Пастор Марк Бернс, один из организаторов и друг Трампа, сообщил своим соратникам, что президент планирует присутствовать на открытии статуи», — узнали журналисты.

Бернс отметил, что статуя выглядит фантастически.

В материале рассказывается, что план создания Don Colossus появился поле покушения на Трампа летом 2024 года.

«Мистер Трамп только что пережил покушение на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, подняв кулак в воздух. Мистер Сансалоне (один из авторов идеи — прим.ред.) хотел превратить этот образ неповиновения в основу мемкоина. Он объединился с Дастином Стоктоном, активистом правого крыла, а также Броком Пирсом, криптоинвестором с политическими связями», — пишет NYT.

После того, как пуля задела ухо Трампа, Сансалоне обратился к 73-летнему скульптору Коттриллу, чья бронзовая статуя Томаса Эдисона выставлена в Капитолии США. За эти годы мистер Коттрилл построил статуи более чем дюжине президентов, в том числе 10-футовые памятники Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону.

Ранее Трамп заявил, что золото в отделке Овального кабинета настоящее, а не имитация.

