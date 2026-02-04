Девушку в Индонезии приговорили к 140 ударам палкой за секс и алкоголь

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку подвергли публичной порке. Об этом сообщил портал BBC News.
По местным законам, секс вне брака карается 100 ударами, употребление спиртного — 40. Индонезийку приговорили к максимальному наказанию — 140 ударам палкой за внебрачный секс и распитие алкоголя. Ее партнера тоже выпороли.
Уточняется, что три женщины-офицера наносили осужденной удары ротанговой тростью. Во время наказания девушка плакала, а потом потеряла сознание. После этого ее увезли на скорой помощи.
Ачех — это единственная провинция в Индонезии, где действуют законы шариата. Ее законы предусматривают публичную порку в качестве наказания за различные преступления.
В апреле 2025 года сообщалось, что боевики движения «Талибан»* задерживали мужчин и парикмахеров за неподобающие прически, а также за пропуски молитв в мечетях в период Рамадана. Об этом написало издание Associated Press, ссылаясь на отчет ООН, опубликованный спустя полгода после введения новых правил, регулирующих общественное поведение.
*Движение признано террористическим и запрещено в России.