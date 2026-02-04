Девушку в Индонезии приговорили к 140 ударам палкой за секс и алкоголь

В апреле 2025 года сообщалось, что боевики движения «Талибан»* задерживали мужчин и парикмахеров за неподобающие прически, а также за пропуски молитв в мечетях в период Рамадана. Об этом написало издание Associated Press, ссылаясь на отчет ООН, опубликованный спустя полгода после введения новых правил, регулирующих общественное поведение.