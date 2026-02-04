В Омске начали готовить трассу к «Лыжне России 2026»

14 февраля по всей стране пройдёт 44‑я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Омск, носящий в 2026 году почётный титул «Культурная столица», традиционно станет одной из ключевых точек спортивного праздника. Главная площадка — стадион Омского ГАУ — уже в работе. Накануне здесь прошло совещание по подготовке и началась разметка трассы.
Будут доступны три дистанции: 5 км — для опытных лыжников; 10 км — вызов для тех, кто готов к серьёзной нагрузке и культурный забег на 2026 м — символическая дистанция в честь года проведения мероприятия.
Помимо Омска, лыжные гонки состоятся в 11 районах области.
Напомним, что регистрация на лыжный забег проходит только через портал «Госуслуги» (срок — до 12 февраля включительно). Медицинский допуск обязателен для всех участников. Без справки к забегу не допустят.
