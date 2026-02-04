Рудченко: кроме Пугачевой в файлах Эпштейна может найтись и актер Панин

«Вполне возможно, что американский финансист мог руками российских артистов, популярных личностей и лидеров мнений проводить определенную антироссийскую и в целом античеловеческую политику. Не буду даже отрицать такую возможность, в принципе, что и Пугачева, и другие, тот же Панин*, который показывал свою античеловеческую позицию, и другие некоторые публичные личности… эти списки, я думаю, вполне возможно пополнятся еще именами некоторых известных публичных личностей», — рассказал он.