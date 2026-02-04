Ричмонд
Рудченко: кроме Пугачевой в файлах Эпштейна может найтись и актер Панин

В документах скандального Эпштейна может оказаться имя сбежавшего из России Алексея Панина, заявил продюсер Рудченко.

Источник: Аргументы и факты

Сбежавший из России Алексей Панин* может найтись в документах американского финансиста Джеффри Эпштейна, отметил в беседе с aif.ru продюсер Павел Рудченко, комментируя сообщение о том, что в этих файлах упоминается певица Алла Пугачева.

«Вполне возможно, что американский финансист мог руками российских артистов, популярных личностей и лидеров мнений проводить определенную антироссийскую и в целом античеловеческую политику. Не буду даже отрицать такую возможность, в принципе, что и Пугачева, и другие, тот же Панин*, который показывал свою античеловеческую позицию, и другие некоторые публичные личности… эти списки, я думаю, вполне возможно пополнятся еще именами некоторых известных публичных личностей», — рассказал он.

Как выяснил корреспондент aif.ru, Алла Пугачева упоминается в документах, опубликованных на фоне громкого дела о преступной секс-империи американского финансиста Джеффри Эпштейна. Имя артистки встречается в письме от Бориса Николича — врача, венчурного инвестора и бывшего главного советника по науке и технологиям у Билла Гейтса.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

