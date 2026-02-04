Россияне могут получить рассрочку на коммунальные услуги: как это работает

Россияне могут получить рассрочку на оплату коммунальных услуг, если ее сумма увеличилась более чем на 25% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом сообщили в Минстрое РФ.
В ведомстве уточнили, что если размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превышает на 25% сумму аналогичного периода прошлого года, исполнитель обязан предоставить потребителю возможность оплачивать услугу в рассрочку.
В иных случаях условия отсрочки или рассрочки согласовываются между поставщиком и потребителем. Министерство напомнило, что пени за просрочку платежей начисляются только с 31-го дня.