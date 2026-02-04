Ричмонд
Россияне могут получить рассрочку на коммунальные услуги: как это работает

Минстрой РФ: рассрочка на коммуналку доступна при увеличении платы на 25%

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить рассрочку на оплату коммунальных услуг, если ее сумма увеличилась более чем на 25% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

В ведомстве уточнили, что если размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превышает на 25% сумму аналогичного периода прошлого года, исполнитель обязан предоставить потребителю возможность оплачивать услугу в рассрочку.

В иных случаях условия отсрочки или рассрочки согласовываются между поставщиком и потребителем. Министерство напомнило, что пени за просрочку платежей начисляются только с 31-го дня.

Так, министерство ответило на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина. Ранее он предложил ввести мораторий на начисление пени за долги по ЖКХ при задержках зарплат. По данным Росстата, в ноябре задолженность по заработной плате в России достигла 1,77 млрд рублей.