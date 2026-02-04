Россиянам рассказали, как морозы и перепады температур влияют на смартфоны

Для того, чтобы смартфоны не теряли работоспособности, их нужно держать в чехле из толстого силикона, резины или кожи и носить в кармане. Не стоит оставлять устройства на заснеженных поверхностях, а также на холоде — например, в машине. В сильные морозы не стоит заряжать смартфон более чем на 70%, также нужно стараться держать заряд не ниже 40%.