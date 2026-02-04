В городах Кузбасса продлили режим черного неба до 6 февраля

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии атмосферного воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.