В городах Кузбасса продлили режим черного неба до 6 февраля

Речь идет о Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе.

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим черного неба, будет действовать в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе с 30 января до 6 февраля. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

«В Новокузнецке, Прокопьевске, Новокузнецком муниципальном округе НМУ [продляется] до 18:00 (14:00 мск — прим. ТАСС) 6 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

Этот режим также действует до 6 февраля в Кемерове.

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии атмосферного воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.