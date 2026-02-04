Российских перевозчиков предупредили о сбоях на участке границы РФ и Эстонии: что говорят в ФТС

В начале февраля Эстония приостановила прием транспортных средств через МАПП «Шумилкино» из России. Сбой наблюдается в течение трех суток. В связи с этим Федеральная таможенная служба РФ предупредила о нестабильной работе на участке границы России и Эстонии в Псковской области. Так сообщили в пресс-службе ведомства.