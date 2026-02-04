Патриотические композиции зазвучат в школах Хабаровска вместо звонков

Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать в школах вместо стандартных звонков в феврале. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», учащиеся смогут услышать современные песни, а также известные советские хиты.
— Музыка напомнит ребятам о значимости подвига предков и важности защиты Родины, — отмечают в Минпросвещения России.
Однако помимо праздника защитников Отечества, в феврале также отмечаются иные важные даты — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и День российской науки (8 февраля). К этим событиям также приурочен проект «Мелодии вместо звонков» в феврале.
Таким образом, звучать в школах будут «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья», «Я голосую за жизнь».
Напомним, в январе для проекта были подобраны музыкальные композиции о русской зиме.