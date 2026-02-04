Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриотические композиции зазвучат в школах Хабаровска вместо звонков

Определены мелодии Всероссийского проекта на февраль.

Источник: Хабаровский край сегодня

Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать в школах вместо стандартных звонков в феврале. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», учащиеся смогут услышать современные песни, а также известные советские хиты.

— Музыка напомнит ребятам о значимости подвига предков и важности защиты Родины, — отмечают в Минпросвещения России.

Однако помимо праздника защитников Отечества, в феврале также отмечаются иные важные даты — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и День российской науки (8 февраля). К этим событиям также приурочен проект «Мелодии вместо звонков» в феврале.

Таким образом, звучать в школах будут «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья», «Я голосую за жизнь».

Напомним, в январе для проекта были подобраны музыкальные композиции о русской зиме.