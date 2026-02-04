Российские военнослужащие активно ликвидируют боевую технику и склады припасов Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары наносят расчёты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10» группировки войск «Север».
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север” с использованием БПЛА “Орлан-10” и ударных дронов уничтожили боевую технику, блиндажи и склады боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военные РФ продолжают продвигаться вперёд, оттесняя украинские войска от госграницы для создания «санитарной зоны», кроме того, они обеспечивают безопасность мирного населения приграничных регионов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военные ликвидировали два состава с живой силой и техникой Вооружённых сил Украины в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области.