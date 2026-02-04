Врач Холдин: потребление алкоголя в мороз увеличивает риск переохлаждения

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Способ согреться в мороз алкоголем не эффективен, так как при его употреблении увеличивается теплоотдача и организм теряет тепло. В результате этого возрастает риск переохлаждения, сообщил ТАСС главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Пить алкоголь в морозы, чтобы согреться — плохая идея. Во-первых, вопреки распространенному мнению, спиртное не согревает, а действует ровно наоборот. Сначала сосуды расширяются, что действительно дает ощущение тепла. При этом теплоотдача увеличивается, организм быстро теряет тепло и охлаждается. В результате риск переохлаждения увеличивается», — сказал он.
Также Холдин подчеркнул, что на морозе человеку значительно хуже удается контролировать свое состояние, поэтому даже при небольших дозах спиртного риск обморожений вырастает в разы.
Чтобы согреться в мороз, врач рекомендует пить вместо спиртных напитков горячий чай, теплый морс или безалкогольный глинтвейн на вишневом соке.