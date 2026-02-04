Врач Холдин: потребление алкоголя в мороз увеличивает риск переохлаждения

«Пить алкоголь в морозы, чтобы согреться — плохая идея. Во-первых, вопреки распространенному мнению, спиртное не согревает, а действует ровно наоборот. Сначала сосуды расширяются, что действительно дает ощущение тепла. При этом теплоотдача увеличивается, организм быстро теряет тепло и охлаждается. В результате риск переохлаждения увеличивается», — сказал он.