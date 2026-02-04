Ричмонд
Главный тренер омского «Авангарда» получил неожиданный подарок после матча с «Драконами»

Во вторник, 3 февраля 2026 года, омский «Авангард» в Санкт-Петербурге встретился с командой из Китая «Шанхайские драконы».

Источник: БЕЛТА

Победа в этой встрече осталась на стороне «ястребов» со счетом 5:3.

На пресс-конференции после матча главный тренер омского «Авангарда» дал комментарий по игре, а кроме того, получил, неожиданный, по мнению автора, подарок. По случаю приближающегося китайского нового года Ги Буше преподнесли коробку с пряниками, созданными совместно с командой «Шанхайские Драконы».

Ги Буше, судя по всему, был удивлен. Он высказал радость подарку, отметив, что это необычно, и сказав по-русски: «спасибо большое». Пряники он попробовал сразу же, отметив, что они отличные.