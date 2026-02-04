Главный тренер омского «Авангарда» получил неожиданный подарок после матча с «Драконами»

На пресс-конференции после матча главный тренер омского «Авангарда» дал комментарий по игре, а кроме того, получил, неожиданный, по мнению автора, подарок. По случаю приближающегося китайского нового года Ги Буше преподнесли коробку с пряниками, созданными совместно с командой «Шанхайские Драконы».