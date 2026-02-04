Проверка водой и йодом: Life.ru узнал, как выбрать идеальное сливочное масло в преддверии Масленицы

Не всем на Масленицу следует налегать на блины, так как ряд заболеваний не позволит устроить «праздник живота». В частности это блюдо может нанести вред здоровью тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе если диагностирована язва, панкеатит или болезни печени и кишечника. Подробнее — в материале Life.ru.