Проверка водой и йодом: Life.ru узнал, как выбрать идеальное сливочное масло в преддверии Масленицы

В Российской Федерации производство сливочного масла регулируется:
—" 32261–2013" «Масло сливочное. Технические условия»,
— ГОСТ Р 52969−2008 «Масло сливочное. Технические условия»,
— Технический регламент Таможенного союза на масло сливочное (натуральный молочный продукт) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Этот регламент устанавливает требования к безопасности, производству, хранению, перевозке и маркировке.
Продукция, изготовленная в соответствии с техническими условиями (ТУ), может иметь отличия от классического состава. Масло сливочное не содержит растительных жиров. Если в составе есть растительные жиры, продукт классифицируется как спред и попадает под ТР ТС 024/2011.
Нина Мясищева.
Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент.
На что обратить внимание при покупке:
Согласно" 32261–2013" Масло изготовляют в следующем ассортименте:
— сладко-сливочное и кисло-сливочное, несолёное и солёное — Традиционное;
— сладко-сливочное и кисло-сливочное, несолёное и солёное — Любительское;
— сладко-сливочное и кисло-сливочное, несолёное и солёное — Крестьянское.
Согласно ГОСТ Р 52969−2008 Масло изготовляют в следующем ассортименте:
— сладко-сливочное и кисло-сливочное, несолёное и солёное — Традиционное;
— сладко-сливочное и кисло-сливочное, несолёное и солёное — Любительское;
— сладко-сливочное и кисло-сливочное, несолёное и солёное — Крестьянское;
— сладко-сливочное и кисло-сливочное несолёное — Бутербродное;
— сладко-сливочное и кисло-сливочное несолёное — Чайное.
Жирность:
Традиционное: 82,5%;
Любительское: 80,0%;
Крестьянское: 72,5%;
Бутербродное: 61,5%;
Чайное: 50%.
«Натуральное масло имеет Выраженные сливочный вкус, плотную, пластичную, однородную консистенцию. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги. Цвет — от светло-жёлтого до жёлтого, однородный по всей массе. Избегайте “растительных масел” в составе, “спредов” и “масляных продуктов” в названии», — объяснила эксперт.
Состав должен быть максимально простым, в нём должны быть только те ингредиенты, которые разрешены стандартом для данного вида масла. Любые растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло), ароматизаторы или стабилизаторы говорят о подделке.
Жирность: Натуральное сливочное масло имеет жирность от 72,5% до 82,5%. Натуральное масло в упаковке с алюминиевой кэшированной фольгой хранится от 20 до 35 суток при температуре (3 ± 2) °C; от 25 до 60 суток при температуре минус (6 ± 3) °C; 120 суток — при температуре минус (16 ± 2) °С.
Упаковка: Лучше выбирать масло в упаковке с алюминиевой кэшированной фольгой, которая защищает от света и окисления (пергамент хуже сохраняет свойства).
Название: На упаковке должно быть написано «Масло сливочное» (с указанием ГОСТ, например," 32261–2013"), а не «маслице», «масляный продукт» или «спред».
Цена: Натуральное масло не может стоить дёшево. Низкая цена — признак использования растительных жиров. Внешние признаки и проверка качества: Слишком жёлтый цвет может указывать на красители, а белый — на низкую жирность.
Консистенция: После холодильника качественное масло твёрдое и при нарезке может крошиться, не размазываясь по ножу. Если масло мягкое даже из холодильника, оно содержит много воды или растительных жиров.
Запах: Сливочный, нежный. Посторонние запахи (маргарина, химии) недопустимы.
Тест с водой: Кусочек настоящего масла, опущенный в кипяток, быстро растопится, образуя однородную жёлтую плёнку, а маргарин часто распадается на крошки.
Йодный тест: Если капнуть йодом на масло, натуральный продукт почти не изменит цвет (останется коричневым), а масло с крахмалом (спред) окрасится в синий.
Тест на термоустойчивость: Показатель, характеризующий способность масла сохранять форму (не деформироваться под воздействием собственной массы) при температуре (30 ± 1) °С.
Не всем на Масленицу следует налегать на блины, так как ряд заболеваний не позволит устроить «праздник живота». В частности это блюдо может нанести вред здоровью тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе если диагностирована язва, панкеатит или болезни печени и кишечника. Подробнее — в материале Life.ru.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.