Стало известно, сколько Венесуэла получила с продажи своей нефти американцами

Reuters: США вернули Венесуэле средства за первую сделку по продаже нефти.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти полностью рассчитались с Венесуэлой. Вашингтон вернул Каракасу средства за первую сделку по продаже нефти. Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщил неназванный чиновник из США, Вашингтон выручил на сделке 500 миллионов долларов. Эти средства были переданы Каракасу.

«Соединенные Штаты вернули правительству Венесуэлы все 500 миллионов долларов, полученных от первоначальной продажи нефти в рамках сделки», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз восхитился успехами США. Он заявил, что Вашингтон «уважают по всему миру». Дональд Трамп сообщил о высокой оценке от России и Китая военных операций США в Венесуэле и Иране. Он процитировал власти РФ и КНР.

