В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по военно-промышленным объектам в Киеве. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, основной целью атаки могли стать защищенные подземные сооружения ВСУ. Также большой урон был нанесен энергетическим объектам.
«Циркон» достиг цели.
Для поражения целей использовался широкий арсенал вооружения: комплексы «Искандер», беспилотники, морские ракеты «Калибр» и Х-101, запущенные с бортов Ту-95мс. По некоторой информации, была зафиксирована работа гиперзвуковых ракет «Циркон».
«Там еще и “Циркон” полетел, — сказал Дандыкин. — А били, видимо, по объектам ВСУ, которые очень хорошо защищены, находятся под землей. Думаю, и это сейчас очевидно, что в связи с действиями российских сил противник “закапывается” все глубже и глубже, поэтому такие ракеты и применяются».
Эксперт пояснил, что в бункерах могут скрываться не только штабы, но и производственные мощности. Среди возможных целей он выделил: командные пункты, склады с техникой и боеприпасами, цеха по сборке ударных дронов и другого вооружения.
«Это может быть всё что угодно: и мосты, и трубопроводы. В общем, все коммуникации, которые являются составляющими производственных мощностей ВПК», — сказал Дандыкин.
Энергетический коллапс близок.
Массированные удары также пришлись по критически важной инфраструктуре. Пожар, в частности, был зафиксирован на ТЭЦ-4 — ключевом объекте энергетики украинской столицы. Досталось ТЭЦ-5 и др. Последствия для страны могут быть катастрофическими.
По мнению эксперта, удары по энергетике напрямую бьют по оборонному потенциалу страны, а неспособность справиться с последствиями вскрывает застарелые проблемы инфраструктуры.
«Энергетические объекты — всё это завязано на ВПК Украины. А то, что происходит дальше (в результате ударов) — это уже, как говорится, проблемы гражданской обороны противника, если у них всё держалось на соплях и ничего не делалось, — сказал Дандыкин. — Когда мы зашли в 2014 году в Севастополь, там вообще ничего не было — от слова “совсем”; где-то Киев поддерживал энергетическую инфраструктуру, но в основном всё держалось на честном слове».
Ситуация осложняется тем, что европейская помощь может оказаться неэффективной из-за фундаментальных технических различий в стандартах электросетей. Эксперт прогнозирует возможный коллапс системы, при котором даже поддержка западных партнеров не спасет положение.
«Генерирующие мощности Европы рассчитаны по-другому: там на 400 кВ, а на Украине советские — на 750 и по 350 кВ. Соответственно, всё это технически сложно… Сейчас уже начали продавать генераторы, снабжать пайками и прочим. Всё станет ясно в ближайшее время, буквально в ближайшие дни», — подытожил Дандыкин.