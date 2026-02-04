Дома в доход государства: у бывшего вице-мэра Владивостока Соколовой хотят изъять недвижимость на 27 млн

«В прошлом году в суд предъявлено исковое заявление к чиновнице Соколовой Н. С., ранее замещавшей должность первого заместителя главы администрации Владивостока, а также ее родителям об обращении в доход государства трех зданий и двух земельных участков стоимостью 27 млн рублей, в отношении которых не представлены доказательства приобретения на законные доходы. Иск на рассмотрении», — сообщил прокурор Приморского края Сергей Столяров.
По информации NewsVl, объектом спора являются земельные участки общей площадью 2700 кв. м на улице Главной в районе Садгорода. Имущество расположено напротив базы отдыха «Лесная поляна», которая ранее также была обращена в доход государства.
Территория за высоким забором включает двухэтажный жилой дом площадью более 300 кв. м, несколько хозяйственных построек, благоустроенную зону с насаждениями, теплицу и открытый бассейн. Последний, по некоторым данным, может фигурировать в материалах уголовного дела. Право собственности на дом и землю зарегистрировано на отца Соколовой, Сергея Константинова.
Гражданский иск в отношении Натальи Соколовой и ее родителей был направлен в Советский районный суд в июле 2025 года. После трех предварительных заседаний процесс был приостановлен 13 ноября в связи со смертью одного из ответчиков — матери Соколовой. Производство возобновится после завершения процедуры наследования.
Иск был инициирован в рамках закона о контроле за доходами госслужащих. Напомним карьерный путь Соколовой: после работы в прокуратуре и руководства краевым департаментом имущества она была уволена губернатором Миклушевским, но позже заняла пост первого заместителя мэра Владивостока, курируя вопросы земли и недвижимости. В иске фигурирует кадастровая стоимость имущества (27 млн рублей), в то время как рыночная цена аналогичных объектов в этом районе, по данным объявлений, может достигать 60−110 млн рублей.
Параллельно в том же суде уже более года рассматривается уголовное дело в отношении Соколовой. Ее обвиняют в трех эпизодах, включая превышение полномочий и получение взятки в виде строительства бассейна стоимостью 1 млн рублей. Подрядчик по этому делу был осужден, но позднее освобожден. Сама Соколова провела в СИЗО полтора года, после чего мера пресечения была смягчена.
В декабре 2025 года было возбуждено новое уголовное дело о незаконном отчуждении земельных участков с ущербом в 28,5 млн рублей. По этому делу Соколову вновь заключили под стражу, но в январе апелляция изменила меру пресечения на домашний арест. Решение может быть обжаловано прокуратурой.
Как отметил прокурор Сергей Столяров, в 2025 году в рамках борьбы с коррупционными доходами ведомство направило в суды иски на общую сумму более 31 млн рублей. По уже рассмотренным и удовлетворенным требованиям, включая переходящие с прошлых лет, в доход государства взыскано свыше 38 млн рублей.