Дома в доход государства: у бывшего вице-мэра Владивостока Соколовой хотят изъять недвижимость на 27 млн

Иск был инициирован в рамках закона о контроле за доходами госслужащих. Напомним карьерный путь Соколовой: после работы в прокуратуре и руководства краевым департаментом имущества она была уволена губернатором Миклушевским, но позже заняла пост первого заместителя мэра Владивостока, курируя вопросы земли и недвижимости. В иске фигурирует кадастровая стоимость имущества (27 млн рублей), в то время как рыночная цена аналогичных объектов в этом районе, по данным объявлений, может достигать 60−110 млн рублей.