Пожарные учения по всей стране: как МЧС проверяет готовность к ЧС

С начала года в ряде регионов Казахстана подразделениями МЧС проведены плановые пожарно-тактические учения. Их основная цель заключается в повышении готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также в отработке взаимодействия с администрациями объектов и другими службами, передает DKNews.kz.
Учения проходят на предприятиях, в торговых центрах и на объектах повышенной опасности.
Астана: отработка пожара в производственном цехе.
В городе Астане пожарно-тактические учения состоялись на территории ТОО «Stadler Kazakhstan». По легенде, в сборочном цехе произошло возгорание электрокабелей в результате короткого замыкания.
К месту условного пожара прибыли подразделения по повышенному номеру вызова. В учениях были задействованы 8 единиц пожарной техники и 40 сотрудников ДЧС.
В условиях сильного задымления пожарные спасли одного условно пострадавшего. Возгорание было полностью ликвидировано в установленное нормативное время.
Восточно-Казахстанская область: эвакуация в торговом центре.
Пожарно-тактические учения также прошли в одном из торговых центров Восточно-Казахстанской области. По сценарию, короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию игрового аттракциона с последующим распространением огня на детскую площадку.
Три человека, оказавшиеся в зоне задымления, были эвакуированы с применением спасательных капюшонов. В ходе учений особое внимание уделили действиям персонала торгового центра, проверке подъездных путей для пожарной техники и доступу к пожарным гидрантам.
Жамбылская область: склад горюче-смазочных материалов.
В Жамбылской области учения прошли на складе хранения ГСМ ТОО «АТФ Энерджи». В мероприятии приняли участие подразделения ДЧС, оперативно-спасательный отряд, Центр медицины катастроф и управление по чрезвычайным ситуациям города Тараз.
Были задействованы 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Один условно пострадавший был спасён, ему оказана первая доврачебная помощь. Условное возгорание ликвидировано.
Западно-Казахстанская область: действия по высшему рангу.
Подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области провели учения на объекте ТОО «Кублей». В ходе мероприятия отработаны оценка обстановки, организация разведки, определение решающего направления тушения и взаимодействие сил и средств по высшему рангу сложности.
Шымкент: учения на нефтеперерабатывающем предприятии.
В городе Шымкент пожарно-тактическое учение состоялось на нефтеперерабатывающем предприятии ТОО «Петро Казахстан Ойл Продакс».
По тактическому замыслу произошло условное возгорание нефтепродукта из-за разгерметизации фланцевого соединения. В учениях участвовали подразделения ДЧС, объектовая пожарная служба, полиция, бригады скорой помощи и аварийные службы.
Угрозы для населения не возникло. Действия всех задействованных сил получили положительную оценку.
Зачем нужны такие учения.
В МЧС отмечают, что проведение пожарно-тактических учений позволяет повысить уровень профессиональной подготовки пожарных подразделений, проверить готовность объектов к возможным чрезвычайным ситуациям и отработать четкие алгоритмы взаимодействия между всеми службами.
Такие тренировки рассматриваются как важный элемент профилактики и снижения рисков при реальных происшествиях.