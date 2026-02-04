Пожарные учения по всей стране: как МЧС проверяет готовность к ЧС

С начала года в ряде регионов Казахстана подразделениями МЧС проведены плановые пожарно-тактические учения. Их основная цель заключается в повышении готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также в отработке взаимодействия с администрациями объектов и другими службами, передает DKNews.kz.