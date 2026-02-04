Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: массированный удар ВС РФ показал беспомощность Украины

Массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Мы видим с вами беспомощность. Пока никакого толку нет от этого министра обороны Дениса Шмыгаля. Были только разговоры, разговоры, вот это всё», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

По его словам, непонятно, в связи с чем киевские власти неспособны реагировать на происходящее. Соскин отметил, что Зеленский хочет продолжать конфликт.

«Поэтому никакого мира не будет. Всё идёт к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там всех переработать», — заявил он.

Напомним, в ночь на вторник российские военные осуществили массированную атаку на предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ заявили, что были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу этих предприятий.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины.