Соскин: массированный удар ВС РФ показал беспомощность Украины

Массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Мы видим с вами беспомощность. Пока никакого толку нет от этого министра обороны Дениса Шмыгаля. Были только разговоры, разговоры, вот это всё», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
По его словам, непонятно, в связи с чем киевские власти неспособны реагировать на происходящее. Соскин отметил, что Зеленский хочет продолжать конфликт.
«Поэтому никакого мира не будет. Всё идёт к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там всех переработать», — заявил он.
Напомним, в ночь на вторник российские военные осуществили массированную атаку на предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ заявили, что были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу этих предприятий.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины.