Сидящая на подоконнике девочка стала причиной вызова спасателей в Караганде

Житель Караганды вызвал спасателей, заметив девочку, сидящую на подоконнике открытого окна на пятом этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел на улице Муканова. В одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома сосед заметил ребенка, сидевшего на подоконнике открытого окна. Он незамедлительно сообщил об этом по номеру 112.

Оперативно прибывшие спасатели увидели ребенка в опасной ситуации и незамедлительно приступили к спасательным работам. Сотрудники МЧС разделились на две группы: одна установила автолестницу к окну, другая через подъезд направилась в квартиру.

В этот момент на место прибыла испуганная мать ребенка и открыла дверь ключами. Спасатель зашел в квартиру, снял девочку 2018 года рождения с подоконника и передал ее матери. Ребенок не пострадал.

Благодаря своевременным и слаженным действиям спасателей, удалось предотвратить несчастный случай. МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра и регулярно напоминать им о правилах безопасности.