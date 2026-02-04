Сидящая на подоконнике девочка стала причиной вызова спасателей в Караганде

Инцидент произошел на улице Муканова. В одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома сосед заметил ребенка, сидевшего на подоконнике открытого окна. Он незамедлительно сообщил об этом по номеру 112.
Оперативно прибывшие спасатели увидели ребенка в опасной ситуации и незамедлительно приступили к спасательным работам. Сотрудники МЧС разделились на две группы: одна установила автолестницу к окну, другая через подъезд направилась в квартиру.
В этот момент на место прибыла испуганная мать ребенка и открыла дверь ключами. Спасатель зашел в квартиру, снял девочку 2018 года рождения с подоконника и передал ее матери. Ребенок не пострадал.
Благодаря своевременным и слаженным действиям спасателей, удалось предотвратить несчастный случай. МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра и регулярно напоминать им о правилах безопасности.