Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: Девочку, напавшую с ножом на сверстницу под Красноярском, поместили в ИВС

Девочке, напавшей с ножом на сверстницу в Красноярском крае, избрали меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Четырнадцатилетнюю девочку, напавшую с ножом на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного Комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

«Она была задержана вчера и помещена в ИВС», — отметили в ведомстве.

Напомним, 3 февраля в Красноярском крае школьница после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.

В краевом Минобре позже объяснили, что ученица, устроившая нападение в школе № 4 города Кодинска Красноярского края, смогла пронести нож в здание учебного заведения из-за отсутствия процедуры досмотра.

В ведомстве уточнили, что вахтеры не наделены полномочиями на личный досмотр учащихся и проверку их вещей. В связи с этим оружие попало в школу беспрепятственно.