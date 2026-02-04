СК: Девочку, напавшую с ножом на сверстницу под Красноярском, поместили в ИВС

Четырнадцатилетнюю девочку, напавшую с ножом на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного Комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.
«Она была задержана вчера и помещена в ИВС», — отметили в ведомстве.
Напомним, 3 февраля в Красноярском крае школьница после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.
В краевом Минобре позже объяснили, что ученица, устроившая нападение в школе № 4 города Кодинска Красноярского края, смогла пронести нож в здание учебного заведения из-за отсутствия процедуры досмотра.
В ведомстве уточнили, что вахтеры не наделены полномочиями на личный досмотр учащихся и проверку их вещей. В связи с этим оружие попало в школу беспрепятственно.