СК: Девочку, напавшую с ножом на сверстницу под Красноярском, поместили в ИВС

Четырнадцатилетнюю девочку, напавшую с ножом на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного Комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.