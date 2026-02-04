«Вашингтон» проиграл в Филадельфии, Овечкин остался без очков

Игра началась с быстрого гола Оуэна Типпетта на 6-й минуте. Во втором периоде преимущество «Флайерз» укрепил Карл Грундстрем, после чего гости сократили отставание усилиями белорусского форварда Алексея Протаса. В третьем периоде шайбы забросили Энтони Бовилье у «Вашингтона» и Джейми Драйсдейл у хозяев, а точку в матче поставил Расмус Ристолайнен, поразивший пустые ворота на последней минуте.