«Вашингтон» проиграл в Филадельфии, Овечкин остался без очков

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Игра началась с быстрого гола Оуэна Типпетта на 6-й минуте. Во втором периоде преимущество «Флайерз» укрепил Карл Грундстрем, после чего гости сократили отставание усилиями белорусского форварда Алексея Протаса. В третьем периоде шайбы забросили Энтони Бовилье у «Вашингтона» и Джейми Драйсдейл у хозяев, а точку в матче поставил Расмус Ристолайнен, поразивший пустые ворота на последней минуте.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 15 минут 35 секунд, четыре раза бросил по воротам, применил два силовых приема, завершил встречу с показателем полезности «минус 2» и результативными действиями не отметился.
В составе «Филадельфии» голевой передачей отметился Матвей Мичков. Нападающий «Флайерз» Никита Гребенкин нанес один бросок в створ и провел один силовой прием.
Поражение прервало победную серию «Вашингтона», которая насчитывала три матча. «Филадельфия», в свою очередь, одержала первую победу после четырех поражений подряд.
