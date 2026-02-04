В районе Омской области отменили карантин по бруцеллезу

Карантин по бруцеллезу мелкого рогатого скота действовал на территории деревни Горошино Калачинского района и в радиусе трех километров вокруг нее. Ограничительные меры действовали в связи с выявлением в октябре прошлого года в деревне случаев бруцеллеза мелкого рогатого скота.