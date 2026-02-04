В районе Омской области отменили карантин по бруцеллезу

В Калачинском районе Омской области отменили карантин по бруцеллезу. Приказ Главного управления ветеринарии Омской области опубликован на официальном портале правовых актов.
Карантин по бруцеллезу мелкого рогатого скота действовал на территории деревни Горошино Калачинского района и в радиусе трех километров вокруг нее. Ограничительные меры действовали в связи с выявлением в октябре прошлого года в деревне случаев бруцеллеза мелкого рогатого скота.
Отметим, что заболевание является заразным. Ограничительные меры были направлены на предотвращение его распространения.