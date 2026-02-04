Россияне массово учат корейский язык — дело не только в K-pop и дорамах

Вся эта корейская культура, которая называется Халлю, корейская волна, она продвигает идеи какой-то такой поддержки и утешения. И люди, действительно, многие говорят, что эта культура, эти песни, фильмы, они помогают справляться с какими-то жизненными трудностями. Потому что, слушая этих певцов, которые говорят, что ты ценен, что ты справишься, буквально людям помогает выйти из кризиса, если это от очень разных людей. И, конечно, это удивительный эффект, но они говорят, что это какая-то культура с очень положительным зарядом, которая помогает справляться с жизненными неурядицами.