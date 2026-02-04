Россияне массово учат корейский язык — дело не только в K-pop и дорамах

Если раньше корейской культурой в основном увлекались школьницы и студенты, то сегодня возрастной состав заметно изменился. Среди изучающих язык много взрослых людей с работой и доходом, которые не ограничиваются просмотром сериалов или прослушиванием музыки.
«Конечно, количество россиян, желающих выучить корейский, записавшихся на курсы, растёт. Более того, он уже очень устойчивый», — отмечает эксперт.
Специалист подчёркивает, что сегодня корейской культурой активно интересуются взрослые женщины, которые регулярно ездят в Южную Корею, следят за корейскими новостями, читают книги, посещают лекции и встречи, связанные с историей и культурой страны. Мужчин среди этой аудитории меньше, но сам интерес перестал быть эпизодическим и поверхностным.
Осетрова выделяет две ключевые причины этого явления. Первая связана с глобальным масштабом корейской культурной волны. То, что раньше воспринималось как маргинальная субкультура, превратилось в международный мейнстрим. Теперь признаться в любви к корейским сериалам или музыке не считается чем-то странным, а наоборот воспринимается как следование современным трендам.
«Это из какой-то маргинальной субкультуры превратилось в мейнстрим, который получил свои позиции, и теперь не стыдно сказать, что мне это нравится», — говорит кореевед.
Вторая причина — системная работа самой Южной Кореи по продвижению культурного бренда. По словам эксперта, Республика Корея на протяжении многих лет целенаправленно инвестирует в культуру на государственном уровне. Эти вложения приносят плоды не только в экономике, но и в формировании позитивного имиджа страны за рубежом.
Собеседница Life.ru отмечает, что на раннем этапе корейские сериалы и музыкальные клипы сильно отличались от западного мейнстрима. В них было меньше агрессии и жёсткости, больше романтики и сдержанности. Именно эта особенность во многом привлекла международную аудиторию. Со временем контент стал жёстче и ближе к глобальным стандартам, но изначальный эффект уже сработал.
Отдельно Осетрова подчёркивает психологический аспект корейской культурной волны. Многие поклонники признаются, что песни и фильмы помогают им справляться с личными кризисами и жизненными трудностями.
Вся эта корейская культура, которая называется Халлю, корейская волна, она продвигает идеи какой-то такой поддержки и утешения. И люди, действительно, многие говорят, что эта культура, эти песни, фильмы, они помогают справляться с какими-то жизненными трудностями. Потому что, слушая этих певцов, которые говорят, что ты ценен, что ты справишься, буквально людям помогает выйти из кризиса, если это от очень разных людей. И, конечно, это удивительный эффект, но они говорят, что это какая-то культура с очень положительным зарядом, которая помогает справляться с жизненными неурядицами.
Мария Осетрова.
Rореевед.
Интерес к корейскому языку в России подтверждают и данные языковых школ. В пресс-службе онлайн-школы иностранных языков Skyeng сообщили Life.ru, что в 2026 году корейский остаётся нишевым языком по сравнению с европейскими, но демонстрирует особую модель мотивации. Его доля среди всех языков, кроме английского, составляет около 2%. Для сравнения, испанский занимает 25%, французский — 19%, немецкий — 17%, итальянский — 13%, китайский — 11%.
При этом корейский язык демонстрирует качественно иную мотивационную модель. Если для английского, испанского, немецкого или французского ключевыми причинами выбора остаются работа и карьерные перспективы, то корейский чаще выбирают из культурного интереса.
Основной драйвер в случае с корейским — потребление контента: дорамы, музыка, кино, а также желание понимать язык без перевода. Значимую роль также играют путешествия и личный интерес, тогда как прагматичные причины — переезд или работа — пока выражены слабее. Корейский язык в этом смысле ближе к японскому, доля которого также составляет около 5%. Оба языка редко выбирают «из расчёта», но именно за счёт эмоциональной вовлеченности у таких студентов выше удержание на старте обучения и готовность изучать язык как долгосрочное хобби. Пока он заметно уступает языкам с прикладной ценностью для карьеры.
