В РФ могут начать жестко наказывать школьников за буллинг: предлагается их переводить

В России регулярно происходят страшные инциденты из-за буллинга в школе. Ученики должны понимать, что травля — это ненормально. Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП России Армен Гаспарян предложил отправлять нарушителей в спецучреждения. Так он заявил в диалоге с РИА Новости.