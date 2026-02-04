В РФ могут начать жестко наказывать школьников за буллинг: предлагается их переводить

В России регулярно происходят страшные инциденты из-за буллинга в школе. Ученики должны понимать, что травля — это ненормально. Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП России Армен Гаспарян предложил отправлять нарушителей в спецучреждения. Так он заявил в диалоге с РИА Новости.
Армен Гаспарян подчеркнул, что в стране действительно сложилась «сложная ситуация» с буллингом. Он призвал к работе по улучшению социальной рекламы и формированию строгой позиции среди учащихся.
«Если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — подытожил Армен Гаспарян.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил способ борьбы с буллингом в соцсетях. Он выступил с инициативой запретить анонимную регистрацию в сети Интернет.