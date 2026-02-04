Супероружие НАТО перешло ВС РФ: боевики ВСУ бросают всё и бегут из-под Сум

Российские военные успешно ведут бои в Сумской области. Сообщается, в частности, что оборона противника начала сыпаться в Краснопольском районе. Боевики ВСУ бегут с позиций. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru объяснил, почему враг не стремится вступать в схватку и при паническом отступлении бросает в окопах и опорных пунктах западное оружие.
Боятся попасть в «котлы».
«Наступление наших штурмовых подразделений по всем направлениям зоны СВО заставляет врага в панике искать выход из сложившейся ситуации, чтобы не попасть в “котлы”, под огневые налеты и удары. Вот и в Сумской области: боевики приняли единственное правильное для них решение — оставили позиции и отступают без приказа», — сказал Липовой.
Подобный случай не первый и не последний, констатировал военный эксперт.
«Мы повсеместно наблюдаем подобного рода отступления как мелких групп, так и целых подразделений. Им деваться некуда, жить охота всем. Поэтому боевики ВСУ больше не реагируют на приказы командования, а спасают собственные шкуры», — заявил Липовой.
Бросают оружие и бегут налегке.
Генерал-майор также объяснил, почему противник торопится покинуть линию боестолкновений налегке, бросая оружие.
«Речь идет об оружии стандартов НАТО: автоматическое стрелковое, гранатомёты. Как правило, на Украину поставляют то, что уже списано по срокам годности, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги и освободить место для новых, более современных образцов. Вооружение, которое сейчас находится на руках у солдат ВСУ, часто отказывает в тех условиях, в которых оно применяется», — сказал Липовой.
Поэтому, добавил генерал-майор, противник особо и не беспокоится, когда решает оставить оружие на позиции и бежать.
«Ведь оно тяжелое, часто неисправное, и только затрудняет передвижение, его просто бросают и уходят. Особой ценности такое оружие не представляет, а без него больше шансов быстрее выйти из-под огня», — отметил Липовой.
Русские бойцы утилизируют оружие НАТО.
Военный эксперт рассказал, что делают русские бойцы с брошенным боевиками ВСУ западным вооружением, когда оно попадает им в руки.
«В тактических целях западное оружие противника нашими военными может быть использовано лишь в единичных случаях, так как оно часто дает осечки. Российские бойцы знают особенности каждого автомата, пулемета и другого стрелкового оружия. Неоднократно заявлялось, что это вооружение очень капризное и требует тщательного ухода, что в полевых условиях не всегда возможно. В критический момент боя оно может просто отказать», — сказал Липовой.
Генерал-майор констатировал: бойцы ВС РФ предпочитают проверенные отечественные образцы.
«Западное же вооружение, которое было брошено в окопах противником, просто утилизируется», — подытожил Липовой.