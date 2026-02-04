Супероружие НАТО перешло ВС РФ: боевики ВСУ бросают всё и бегут из-под Сум

«Речь идет об оружии стандартов НАТО: автоматическое стрелковое, гранатомёты. Как правило, на Украину поставляют то, что уже списано по срокам годности, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги и освободить место для новых, более современных образцов. Вооружение, которое сейчас находится на руках у солдат ВСУ, часто отказывает в тех условиях, в которых оно применяется», — сказал Липовой.