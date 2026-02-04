Стало известно о дальнейшем развитии города Алатау

Открывая заседание, премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что президент уделяет повышенное внимание развитию Alatau City.
О проводимой работе по развитию города Алатау доложил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. В настоящее время в Парламенте рассматривается проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау».
Со слов члена Совета по развитию города Алатау Болата Жамишева, развитие будет осуществляться преимущественно за счет привлечения частного капитала. Новая модель управления призвана создать исключительные условия для бизнеса, при которых все ключевые административные и экономические вопросы решаются из единого центра, обеспечивая инвесторам долгосрочную предсказуемость, передает пресс-служба правительства Казахстана.
Он убежден, что для обеспечения безопасности вложений условия деятельности каждого крупного предприятия будут закрепляться в индивидуальных лицензиях, что гарантирует стабильность правового режима. Город будет расти вокруг четырех центров — промышленной, логистической, научно-медицинской и туристической зон.
«Следует понимать, что Алатау не предполагает создания в этом городе просто какой-то специальной экономической зоны с налоговыми преференциями. Речь идет о схеме так называемой Charter City, когда все вопросы этого города определяются из одного центра. Предполагается, что город, за исключением критической инфраструктуры, будет строиться за счет частных инвестиций. И задача состоит в том, чтобы создать правовую, организационную среду, которая бы способствовала привлечению инвестиций, способствовала тому, чтобы город был открыт для каких-то новых для нашей страны производств», — отметил Болат Жамишев.
Кроме того, о перспективах развития мегаполиса и создании благоприятного инвестиционного климата также рассказал член Совета по развитию города Алатау, руководитель Harry Dobbs Design LTD Гарри Уильям Доббс. По его словам, в настоящее время ведется активная разработка конституционных, юридических и финансовых основ, которые обеспечат долгосрочную предсказуемость для бизнеса.
«Формирование прозрачных правил игры является ключевым фактором для привлечения крупных международных компаний и частных инвесторов в такие проекты, как Smart City», — отметил Гарри Уильям Доббс.
Также стали известны предполагаемые пять регионов Казахстана, которые находятся под сильной угрозой паводков.