Стало известно о дальнейшем развитии города Алатау

«Следует понимать, что Алатау не предполагает создания в этом городе просто какой-то специальной экономической зоны с налоговыми преференциями. Речь идет о схеме так называемой Charter City, когда все вопросы этого города определяются из одного центра. Предполагается, что город, за исключением критической инфраструктуры, будет строиться за счет частных инвестиций. И задача состоит в том, чтобы создать правовую, организационную среду, которая бы способствовала привлечению инвестиций, способствовала тому, чтобы город был открыт для каких-то новых для нашей страны производств», — отметил Болат Жамишев.