Журова рассказала о спортивных ритуалах на победу

«У каждого спортсмена есть свой ритуал. Речь не о магии, это такая психологическое настройка, это очень важно. Речь о том, как ты проводишь время до соревнований, как ты зашёл на стадион, где ты выбрал место в раздевалке. Это вопрос зоны комфорта, где ты будешь разминаться, где ты будешь готовиться к старту. Это помогает психологически подготовиться к соревнованиям», — объяснила Журова.