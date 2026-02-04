Ричмонд
Журова рассказала о спортивных ритуалах на победу

Американский фигурист Малинин заявил, что будет выступать на Олимпиаде в шнурках, подаренных хоккеистом Овечкиным. О том, какие ритуалы на победу используют спортсмены, рассказала олимпийская чемпионка Журова.

Источник: Аргументы и факты

У каждого спортсмена есть свои ритуалы на победу, отметила в беседе с aif.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Так она прокомментировала информацию о том, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкина подарил свои знаменитые ярко-желтые шнурки американскому фигуристу Илье Малинину, который собирается в них выступать на Олимпийских играх 2026 года.

«У каждого спортсмена есть свой ритуал. Речь не о магии, это такая психологическое настройка, это очень важно. Речь о том, как ты проводишь время до соревнований, как ты зашёл на стадион, где ты выбрал место в раздевалке. Это вопрос зоны комфорта, где ты будешь разминаться, где ты будешь готовиться к старту. Это помогает психологически подготовиться к соревнованиям», — объяснила Журова.

Собеседница издания отметила, что у большинства спортсменов есть талисманы. Сама Журова считала таким артефактом часы, которые ей подарила Светлана Мастеркова.

Ранее в Сети появилось видео с первой предолимпийской тренировки американского фигуриста Ильи Малинина, на которой он катался на коньках с ярко-жёлтыми шнурками, как у Овечкина. Фигурист подтвердил, что шнурки являются подарком от российского хоккеиста, и заявил, что будет в них выступать на Олимпиаде.