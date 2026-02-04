Первые уголовные дела за дропперство отправили в суды Иркутской области

В Иркутской области отправили в суды первые уголовные дела о дропперах. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Иркутской области подполковник полиции Иван Родивилин.
В Иркутской области возбуждены десятки уголовных дел за дропперство — передачу данных банковских карт мошенникам для обналичивания украденных средств. За это предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Суды в январе 2026 года начали рассматривать первые уголовные дела о дропперстве в Иркутской области. Приговоров пока нет.
Иван родивилин добавил, что пострадавшие от мошенников могут обратиться в суд с гражданским иском, чтобы взыскать украденные деньги не с мошенника, а с владельца карты, куда переведены похищенные деньги.
Средний возраст дропперов, по словам представителя МВД, 16−25 лет. Цена за дропперскую карту достигает 30 тысяч рублей. В 2025 году более 5 тысяч жителей Иркутской области предоставили данные своих карт. В некоторых случаях они не подозревали, что участвуют в мошеннических схемах.
Всего в 2025 году в Иркутской области выявлено более 11,5 тысяч фактов мошенничеств. Сумма ущерба составила около 2,5 млрд рублей. Вернуть удалось порядка 20 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, как слесарь из Иркутской области отдал мошенникам 2,5 млн рублей.