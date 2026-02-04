Первые уголовные дела за дропперство отправили в суды Иркутской области

Средний возраст дропперов, по словам представителя МВД, 16−25 лет. Цена за дропперскую карту достигает 30 тысяч рублей. В 2025 году более 5 тысяч жителей Иркутской области предоставили данные своих карт. В некоторых случаях они не подозревали, что участвуют в мошеннических схемах.