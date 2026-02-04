Ричмонд
Екатеринбург полностью выполнил план осеннего призыва

Военкоматы Екатеринбурга выполнили план осеннего призыва на 100%

Источник: Комсомольская правда

Военные комиссариаты Екатеринбурга полностью выполнили план осеннего призыва. Соответствующие итоги подвел заместитель военного комиссара Свердловской области Алексей Жуков на заседании комиссии.

— Все отправки призывников на областной сборный пункт прошли организованно. Призывные команды сопровождали сотрудники территориальных военкоматов. Городские власти оказывали активное содействие в проведении призывной кампании, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил Алексей Жуков, среди всех призывников 15 были отправлены для прохождения службы в Президентский полк службы коменданта Московского Кремля. В этом году планируется продолжать работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения и повышать престиж военной службы.