Екатеринбург полностью выполнил план осеннего призыва

Военные комиссариаты Екатеринбурга полностью выполнили план осеннего призыва. Соответствующие итоги подвел заместитель военного комиссара Свердловской области Алексей Жуков на заседании комиссии.
— Все отправки призывников на областной сборный пункт прошли организованно. Призывные команды сопровождали сотрудники территориальных военкоматов. Городские власти оказывали активное содействие в проведении призывной кампании, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Как отметил Алексей Жуков, среди всех призывников 15 были отправлены для прохождения службы в Президентский полк службы коменданта Московского Кремля. В этом году планируется продолжать работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения и повышать престиж военной службы.