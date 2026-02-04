Рудченко: Пугачева не случайно оказалась в файлах Эпштейна

«Некоторые публичные личности, которые строили определенные уничижительные версии в отношении русскоязычного населения, позиционирования русского человека в мировом пространстве. Ну и в целом, что русские люди, как выразилась та же Пугачева, рабы. В таком же направлении высказывались в 90-е, в начале 2000-х очень многие публичные личности. Это, в свою очередь, может быть, не просто их мнением, а мнением, купленным за определенное финансирование Эпштейна. Если сейчас посмотреть, кто из публичных личностей и артистов, в том числе, уехал на Запад, и при этом уничижительно высказывался в отношении русских, вот там надо искать источник возможного знакомства и возможного финансирования Эпштейна», — объяснил Рудченко.