Рудченко: Пугачева не случайно оказалась в файлах Эпштейна

Имя Аллы Пугачевой оказалось в документах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна неслучайно, считает продюсер Павел Рудченко. В беседе с aif.ru он поделился мнением, что Эпштейн мог проводить антироссийскую политику руками российских артистов, популярных личностей и лидеров мнений.
«Некоторые публичные личности, которые строили определенные уничижительные версии в отношении русскоязычного населения, позиционирования русского человека в мировом пространстве. Ну и в целом, что русские люди, как выразилась та же Пугачева, рабы. В таком же направлении высказывались в 90-е, в начале 2000-х очень многие публичные личности. Это, в свою очередь, может быть, не просто их мнением, а мнением, купленным за определенное финансирование Эпштейна. Если сейчас посмотреть, кто из публичных личностей и артистов, в том числе, уехал на Запад, и при этом уничижительно высказывался в отношении русских, вот там надо искать источник возможного знакомства и возможного финансирования Эпштейна», — объяснил Рудченко.
Также он поделился мнением, что в документах Эпштейна может найтись Панин*.
В январе 2026 года Министерством юстиции США были опубликованы в открытом доступе около 3 миллионов страниц документов, в том числе, личные переписки Эпштейна, письма, которые приходили на почту ему или его подельникам. Как стало известно aif.ru, в одном из файлов упоминается Алла Пугачева.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.