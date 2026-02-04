Карагандинский клуб «Шахтёр» готовится к сезону на сборах в Турции

Команда базируется в Белеке, где тренерский штаб планирует завершить ключевой этап подготовки к предстоящему сезону, передает DKNews.kz.
Сборы направлены на формирование оптимального состава, улучшение физической готовности игроков и отработку тактических взаимодействий.
Контрольные матчи и работа над составом.
В рамках второго сбора запланированы четыре товарищеских матча. Контрольные встречи рассматриваются как важный инструмент оценки готовности футболистов и игровых связей.
В пресс-службе клуба сообщили, что подготовка продлится до 12 февраля. В этот период к команде могут присоединиться потенциальные новички, которых тренерский штаб планирует просмотреть в условиях тренировочного процесса и контрольных игр.
Соперниками по товарищеским матчам станут команды из России и Узбекистана. Такие встречи позволяют проверить разные игровые модели и адаптироваться к стилям соперников.
Итоги первого сбора.
Первый зарубежный учебно-тренировочный сбор «Шахтёра» также проходил в Турции и длился с 9 по 22 января. За это время команда провела два контрольных матча с соперниками из Венгрии и Косово.
Тренерский штаб использовал эти игры для первичной оценки состава, распределения игровых ролей и анализа текущего функционального состояния футболистов.
Фокус на сезон.
Подготовка в Белеке считается одним из ключевых этапов межсезонья. Именно здесь закладываются основы командной игры, определяется кадровая конфигурация и корректируются тактические схемы.
В клубе отмечают, что оставшееся время сборов будет посвящено повышению интенсивности тренировок и доведению игровых взаимодействий до автоматизма.