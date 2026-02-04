Ричмонд
Карагандинский клуб «Шахтёр» готовится к сезону на сборах в Турции

Карагандинский футбольный клуб «Шахтёр» проводит второй учебно-тренировочный сбор в Турции.

Источник: DKNews.kz

Команда базируется в Белеке, где тренерский штаб планирует завершить ключевой этап подготовки к предстоящему сезону, передает DKNews.kz.

Сборы направлены на формирование оптимального состава, улучшение физической готовности игроков и отработку тактических взаимодействий.

Контрольные матчи и работа над составом.

В рамках второго сбора запланированы четыре товарищеских матча. Контрольные встречи рассматриваются как важный инструмент оценки готовности футболистов и игровых связей.

В пресс-службе клуба сообщили, что подготовка продлится до 12 февраля. В этот период к команде могут присоединиться потенциальные новички, которых тренерский штаб планирует просмотреть в условиях тренировочного процесса и контрольных игр.

Соперниками по товарищеским матчам станут команды из России и Узбекистана. Такие встречи позволяют проверить разные игровые модели и адаптироваться к стилям соперников.

Итоги первого сбора.

Первый зарубежный учебно-тренировочный сбор «Шахтёра» также проходил в Турции и длился с 9 по 22 января. За это время команда провела два контрольных матча с соперниками из Венгрии и Косово.

Тренерский штаб использовал эти игры для первичной оценки состава, распределения игровых ролей и анализа текущего функционального состояния футболистов.

Фокус на сезон.

Подготовка в Белеке считается одним из ключевых этапов межсезонья. Именно здесь закладываются основы командной игры, определяется кадровая конфигурация и корректируются тактические схемы.

В клубе отмечают, что оставшееся время сборов будет посвящено повышению интенсивности тренировок и доведению игровых взаимодействий до автоматизма.