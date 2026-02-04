Лариса Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку

Певица Лариса Долина владеет квартирой в Юрмале, она приобрела эту недвижимость в ипотеку около 16 лет назад, следует из соответствующих документов.
Согласно документам, квартира, которая находится в нескольких метрах от берега Рижского залива, была куплена в 2010 году. Площадь квартиры составляет 123,9 квадратных метра.
В настоящее время стоимость этой квартиры превышает 27,4 миллиона рублей.
В 2024 году активы Долиной в Латвии были заморожены после включения артистки в санкционный список ЕС.
Напомним, летом 2024 года артистка продала квартиру в российской столице за 112 миллионов рублей, однако позже заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников. 25 декабря 2025 года суд принял решение о выселении Долиной из квартиры, которая, по решению Верховного суда РФ от 16 декабря 2025 года, перешла в собственность Полины Лурье.
В январе Долина покинула квартиру, в настоящее время, по её словам, она снимает жильё.
Артистка заявила, что сняла квартиру на длительный срок, так как ещё не известно, когда сможет купить новую. Долина не исключила, что возможно, когда-нибудь выкупит эту квартиру, а пока ей её сдают «на очень хороших условиях». Певица также рассказала, что её кошки переехали вместе с ней. При этом Долина не раскрыла, в каком районе теперь живет, но отметила, что он хороший.