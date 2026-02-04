Лариса Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку

Артистка заявила, что сняла квартиру на длительный срок, так как ещё не известно, когда сможет купить новую. Долина не исключила, что возможно, когда-нибудь выкупит эту квартиру, а пока ей её сдают «на очень хороших условиях». Певица также рассказала, что её кошки переехали вместе с ней. При этом Долина не раскрыла, в каком районе теперь живет, но отметила, что он хороший.