Эпштейн угадал предпочтения Макрона: ему бы понравилась пощечина

В переписке Эпштейн заявил, что Макрону могут нравиться пощёчины.

Источник: Комсомольская правда

Американский финансист Джеффри Эпштейн вел переписку о президенте Франции Эммануэле Макроне. В диалоге не приводится ситуация, при которой обсуждался лидер. Однако Джеффри Эпштейн предположил, что Эммануэлю Макрону могут нравиться пощечины. Об этом свидетельствуют опубликованные Минюстом США документы по делу финансиста.

В переписке неуказанное лицо утверждает, что президент Франции «поставил всё — и проиграл». Финансист в письме также размышляет о влиянии националистов. В мае 2019 года он заявил, что у них будет «больше пространства». О чем конкретно идет речь — не известно.

«Мои немцы сказали, что это было пощёчиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось», — написал Джеффри Эпштейн.

В документах по делу секс-преступника также обнаружились его посмертные фото. Публика сразу начала сравнивать форму носа и ушей человека на этих кадрах и фотографии Джеффри Эпштейна при жизни.

