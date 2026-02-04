Популяцию краснокнижного белоплечего орлана сохраняют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошел круглый стол, посвященный сохранению популяции белоплечего орлана — краснокнижной птицы, гнездящейся только на Дальнем Востоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В обсуждении совместного проекта «Под сильным крылом» ученые ФГБУ «Заповедное Приамурье», орнитологи из МГУ имени Ломоносова, Дарвинского заповедника, Амурского педагогического университета, и природоохранной прокуратуры. Участие приняли и сотрудники Комсомольского нефтеперерабатывающего завода от «Роснефти».
Собранные данные из полевых экспедиций, дистанционных наблюдений и лабораторных исследований позволяют сделать вывод, что, несмотря на общемировую тенденцию к сокращению популяции, группировка орланов на Нижнем Амуре демонстрирует признаки стабильности. Ключевым местом их гнездования остаются берега заповедного озера Удыль, где обнаружено около 150 гнезд.
Эксперты отметили важность проекта для актуализации Красной книги России и разработки природоохранных рекомендаций для предприятий, работающих в бассейне Амура. Полученные материалы также будут использованы в образовательных программах.
