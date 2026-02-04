Популяцию краснокнижного белоплечего орлана сохраняют в Хабаровском крае

Собранные данные из полевых экспедиций, дистанционных наблюдений и лабораторных исследований позволяют сделать вывод, что, несмотря на общемировую тенденцию к сокращению популяции, группировка орланов на Нижнем Амуре демонстрирует признаки стабильности. Ключевым местом их гнездования остаются берега заповедного озера Удыль, где обнаружено около 150 гнезд.