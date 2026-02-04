103 года исполнилось ветерану из Уральска — участнику первого Парада Победы

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. 103-й день рождения встретил ветеран Великой Отечественной войны из Уральска Иван Степанович Гапич.
В 1941 году он добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Участвовал в освобождении оккупированных территорий Смоленщины и Беларуси, дойдя до самых стен Кенигсберга (ныне Калининград).
Новость о войне застала его в поезде, когда вместе с другими спортсменами Иван Гапич ехал на соревнования в Алматы. Тогда подростков вернули домой в Уральск, а по возвращению они отправились в военкомат с целью попасть на фронт.
На тот момент Ивану Гапичу исполнилось всего 17 лет и юноше отказали из-за возраста. Тогда он пошел на хитрость и исправил в паспорте дату рождения, прибавив себе один год. Однако, на войну он попал не сразу, сперва прошел радиотелеграфные курсы в военной школе связи в Ташкент. В августе 1941-го молодые связисты приняли военную присягу. А в ноябре они уже были под Москвой.
Настоящую войну, без прикрас, Иван Степанович увидел в январе 1942-го, когда на смену погибшему радисту, его перебросили в Смоленскую, тогда уже оккупированную немецко-фашистскими захватчиками, область.
Фронтовая дорога привела его на запад, от Москвы до самого Кенигсберга (ныне город Калининград — Sputnik).
24 июня 1945 года Иван Степанович участвовал в первом историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. Как выразился ранее ветеран, это был «венец фронтового пути».
За исключительное мужество и героизм фронтовик был награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды.
В 2023 году ему было присвоено высшее звание Казахстана «Халык Кахарманы» («Народный герой»). В канун его 100-летия Ивана Степановича навестил президент Касым-Жомарт Токаев.
Более 20-ти лет Иван Степанович работал в органах прокуратуры, поздравить его со 103-м днем рождения пришли прокурор Западно-Казахстанской области Нурбек Уласбекулы и аким региона Нариман Турегалиев. Они передали теплые слова поздравления от имени генерального прокурора Казахстана Берика Асылова.
«Жизненный путь Ивана Степановича, его мужество, преданность долгу, принципиальность и верность идеалам справедливости являются образцом истинного патриотизма и служат нравственным ориентиром для нынешнего и будущих поколений сотрудников органов прокуратуры», — написал Берик Асылов в поздравлении.
Гости подчеркнули, что вклад Ивана Степановича Гапича в защиту Отечества и укрепление законности заслуживает особого уважения и признательности.
Как ранее Иван Степанович сказал корреспонденту Sputnik Казахстан, чувствует себя он неплохо и уверяет — все это благодаря занятиям спортом. Именно спорт, считает ветеран, дал ему возможность прожить столь долгую жизнь.