103 года исполнилось ветерану из Уральска — участнику первого Парада Победы

На тот момент Ивану Гапичу исполнилось всего 17 лет и юноше отказали из-за возраста. Тогда он пошел на хитрость и исправил в паспорте дату рождения, прибавив себе один год. Однако, на войну он попал не сразу, сперва прошел радиотелеграфные курсы в военной школе связи в Ташкент. В августе 1941-го молодые связисты приняли военную присягу. А в ноябре они уже были под Москвой.