В Омском районе ушла из жизни «легенда культуры» Нина Коваленко

Всю свою жизнь Нина Кузьминична посвятила работа с молодёжью и подрастающим поколением.

Источник: Reuters

3 февраля 2026 года стало известно о кончине Нины Кузьминичны Коваленко — человека, чьё имя на протяжении трёх десятилетий было неразрывно связано с культурной жизнью Покровского сельского поселения. Ей было 85 лет.

Нина Коваленко возглавляла Культурно‑досуговый центр Покровского сельского поселения Омского района 31 год — с конца 1980‑х до начала 2020‑х. Всё это время её главной миссией оставалась работа с молодёжью и подрастающим поколением.

«Под её руководством учреждение осуществляло многоаспектную деятельность, главным приоритетом была работа с детьми, подростками и молодёжью», — отметили в Централизованной клубной системе Омского района.

Профессионализм и преданность делу Нины Коваленко отмечены наградами: специальным призом Управления культуры «Легенда отрасли», знаком «Патриот России» — за патриотическое воспитание молодёжи, почётным званием «Ветеран труда Омской области» — за многолетний добросовестный труд.

Коллеги и ученики вспоминают её как неравнодушного педагога, умевшего разглядеть талант в каждом ребёнке; организатора, который превращал сельские праздники в яркие события; хранителя традиций, сочетавшего народные обычаи с современными формами досуга.

Ранее мы писали об уходе из жизни ветерана избирательной комиссии Юрия Борща.

