140 ударов палкой: девушка подверглась публичной порке в Индонезии

В Индонезии девушка отключилась во время публичной порки.

Источник: Комсомольская правда

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку подвергли публичной порке. Она потеряла сознание. Об этом сообщает BBC News.

По местным законам, внебрачный секс карается 100 ударами, а употребление алкоголя — 40 ударами. Девушка была приговорена к максимальному наказанию — 140 ударам палкой за оба правонарушения.

Издание уточняет, что партнера девушки также подвергли наказанию. Три женщины-офицера по очереди наносили осужденной удары ротанговой тростью. Во время экзекуции девушка плакала, а затем потеряла сознание. После этого ее доставили в машину скорой помощи.

Ранее KP.RU писал, что в Новосибирске завершено расследование резонансного дела об истязаниях в частном спортивном центре. По версии следствия, 41 летний мужчина систематически избивал воспитанников деревянными палками и другими предметами.