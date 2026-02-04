140 ударов палкой: девушка подверглась публичной порке в Индонезии

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку подвергли публичной порке. Она потеряла сознание. Об этом сообщает BBC News.
По местным законам, внебрачный секс карается 100 ударами, а употребление алкоголя — 40 ударами. Девушка была приговорена к максимальному наказанию — 140 ударам палкой за оба правонарушения.
Издание уточняет, что партнера девушки также подвергли наказанию. Три женщины-офицера по очереди наносили осужденной удары ротанговой тростью. Во время экзекуции девушка плакала, а затем потеряла сознание. После этого ее доставили в машину скорой помощи.
