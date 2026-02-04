Спокойной ночи: как жила и ушла известная телеведущая Светлана Жильцова

В возрасте 89 лет ушла из жизни Светлана Жильцова — заслуженная артистка РСФСР, голос и лицо детства для нескольких поколений. Ее знали как первую ведущую Клуба Веселых и Находчивых в паре с Александром Масляковым, хозяйку «Веселых ноток» и «Будильника», добрую ведущую «Спокойной ночи, малыши!» Ее смерть стала потрясением, но для многих оказалась откровением и ее жизнь в последние десятилетия. О том, какой Жильцова была вдали от камер и почему исчезла из виду, в эксклюзивных интервью рассказали ее коллеги и друзья.