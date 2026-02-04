Спокойной ночи: как жила и ушла известная телеведущая Светлана Жильцова

В возрасте 89 лет ушла из жизни Светлана Жильцова — заслуженная артистка РСФСР, голос и лицо детства для нескольких поколений. Ее знали как первую ведущую Клуба Веселых и Находчивых в паре с Александром Масляковым, хозяйку «Веселых ноток» и «Будильника», добрую ведущую «Спокойной ночи, малыши!» Ее смерть стала потрясением, но для многих оказалась откровением и ее жизнь в последние десятилетия. О том, какой Жильцова была вдали от камер и почему исчезла из виду, в эксклюзивных интервью рассказали ее коллеги и друзья.
«Она очень замкнулась»: Откровения Ангелины Вовк о последних годах Жильцовой.
Народная артистка России Ангелина Вовк, многие годы дружившая со Светланой Алексеевной, поделилась горькой правдой о ее жизни после ухода с телевидения. Их дружба, зародившаяся в дикторском отделе, со временем сошла на нет, и причина тому — глубокая личная трагедия Жильцовой.
«Светлану очень любили в дикторском отделе, к её мнению прислушивались. У нас сложились дружеские отношения, мы часто встречались и у меня дома, и у неё дома… Могу даже сказать, что она была моей близкой подругой», — вспоминает Вовк.
Однако после того, как Жильцова приняла решение завершить профессиональную деятельность, заявив, что «уже все сделала для телевидения», в ее жизни произошел резкий перелом. Точкой невозврата стала смерть супруга.
«Она очень замкнулась после смерти мужа, ушла в себя, отошла от нашего дикторского отдела, не очень охотно шла на общение. Мы начали меньше общаться, редко очень созванивались, можно сказать, судьба нас развела. К сожалению, в последние годы у нас практически не было общения», — с грустью констатирует Ангелина Вовк.
Светлана пережила непубличное, тихое горе и предпочла уединение славе, которая осталась в прошлом.
Личная жизнь Светланы Жильцовой.
Личная история телеведущей Светланы Жильцовой с будущим мужем, Владимиром Серебренниковым началась на Масленицу. Общая знакомая организовала встречу, представив его как сына замминистра и многообещающего ученого. Несмотря на отсутствие любви с первого взгляда, после серии свиданий между ними возникла крепкая привязанность.
Свадьбу отпраздновали в ресторане «Прага». Платье невесты, сшитое из светлого шифона для программы «Голубой огонек», случайно совпало с нарядами сестры жениха и ее подруги, что не стало причиной для раздора.
Владимир, получивший поддержку семьи, построил успешную академическую карьеру, став доцентом технического вуза. В браке, где царил мир благодаря его уравновешенности, родился сын Иван. Супруг также создал условия для профессионального роста Жильцовой, вплоть до ее годичной стажировки в Японии, в течение которой он оставался с сыном у матери.
Серебренников не ревновал жену к ее успеху и вниманию поклонников. Как и планировала, в 55 лет Светлана Алексеевна оставила телевидение, посвятив себя семье, даче, животным и воспитанию внучек, с которыми делилась знаниями об искусстве.
Их союз продлился 58 лет. После двух лет болезни Владимир скончался. Его потеря глубоко ранила Жильцову, которая стала вести уединенный образ жизни. Помощь близких помогла ей справиться с горем. Предложения о возвращении на экран она отвергала, считая свой творческий путь завершенным.
«Уходят гении-старики»: Юрий Григорьев о вкладе Жильцовой в культуру.
Другой легендарный ведущий, «дядя Юра» из «Спокойной ночи, малыши» Юрий Григорьев, назвал Жильцову гением, подчеркнув невероятную значимость ее работы для целых поколений.
«Уходят гении-старики, если можно так сказать. Очень жаль. Столько с ними связано радостных минут у людей моего поколения, по крайней мере. Сколько они принесли с собой культуры, воспитания! Мы будем всегда помнить Светлану Алексеевну», — сказал Григорьев.
Жильцова была не просто диктором или ведущей; она была частью культурного кода страны, воспитавшей миллионы детей на принципах добра, любознательности и интеллигентности, которые транслировала с экрана.
«Она была смешливая»: Веденеева вспоминает обаяние и радость Жильцовой.
Телеведущая Татьяна Веденеева в комментарии aif.ru назвала Жильцову светлым и жизнерадостным человеком.
«Она была очень милая и обаятельная женщина. Успешная в своей специальности, отличный профессионал. Она была весёлая и даже немного смешливая. Любила откликаться радостным смехом на шутки. Как мне кажется, она была очень семейным человеком», — поделилась Веденеева.
Именно эта семейность, о которой говорит Татьяна Веденеева, делает утрату мужа такой объяснимой причиной для добровольного отшельничества. Для человека, чьим стержнем была семья, такая потеря могла стать решающей.
Наследие Светланы Жильцовой: от КВН до «Песни года».
Масштаб творчества Светланы Жильцовой поражает даже сегодня. Начав работать на телевидении в студенческие годы, она стала настоящим универсальным солдатом эфира. Ее голосом и улыбкой говорили с детьми все главные программы: «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», тележурнал «Пионер». Именно она стояла у истоков легендарного КВН, создавая его неповторимую атмосферу интеллигентного юмора вместе с Масляковым.
Но ее талант был востребован и для взрослой аудитории — она вела «Песню года», молодежные викторины, была лицом торжественных трансляций. Государство высоко оценило ее вклад: в 1978 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011 — вручен орден Почета за развитие отечественного телерадиовещания.
Ее уход — это окончание целой эпохи телевидения, где диктор был не просто голосом за кадром, а проводником, наставником и почти членом семьи для каждого, кто включал «голубой экран».