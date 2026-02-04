Ричмонд
Виталий Хоценко рассказал о газификации девяти сел в Большереченском районе

Продолжается масштабная газификация региона в рамках поручения президента РФ и при поддержке партии «Единая Россия».

Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжается крупномасштабная газификация, направленная на улучшение жизни жителей сельских населённых пунктов. В Большереченском районе подан газ на газораспределительную станцию «Ингалы», что позволило создать техническую возможность для подключения к газу более 670 домовладений в девяти населённых пунктах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что газификация региона является важной частью работы по улучшению качества жизни населения, особенно в северных районах области. В рамках реализации программы были построены три межпоселковых газопровода общей протяжённостью 57 км и 54,5 км внутрипоселковых сетей.

«Мы последовательно выполняем поручение президента по газификации новых населённых пунктов. В прошлом году магистральный газ впервые пришёл в Большеречье, затем — в Тарский, Тевризский и Знаменский районы, где он заменил газ с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за снижения добычи которого долгое время возникали перебои, и сейчас эта проблема устранена. Построенные газопровод и ГРС в Ингалах позволяют газифицировать девять населённых пунктов, подключать социальные объекты и жилые дома. Эту работу будем продолжать», — подчеркнул Виталий Хоценко.

В числе первых газифицированных домов — жилое строение семьи участника СВО Никиты Коваленко, который стал 300-тысячным абонентом «Газпром межрегионгаз Омск». Специалисты уже начали подключение домовладений в селе Старокарасук, а работы по пуску газа продолжаются.

Виталий Хоценко подчеркнул, что в ближайшие годы газификация затронет более 7 тысяч домовладений, и на сегодня уже подано более 4 тысяч заявок на догазификацию.

