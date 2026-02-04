Ричмонд
Защита убийцы Синдзо Абэ подала апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Ветеран ВМС Японии Тэцуя Ямагами, осуждённый за убийство премьер-министра Синдзо Абэ, подал апелляцию в Высший суд Осаки на решение окружного суда Нара о пожизненном заключении. Об этом сообщает Kyodo News.

Источник: Life.ru

«После обсуждений с подсудимым мы подали апелляционную жалобу, чтобы получить возможность исправить решение суда первой инстанции», — заявил адвокат убийцы Масао Фурукава. Содержание жалобы не разглашается.

Напомним, 21 января окружной суд вынес окончательный приговор, убийцу экс-премьера Синдзо Абэ приговорили к пожизненному лишению свободы. Ямагами обвинялся не только в преднамеренном убийстве, но и в нарушении законов, регулирующих оборот огнестрельного оружия. Однако защита просила назначить срок менее 20 лет, не отрицая вину подсудимого. Адвокаты настаивали, что Ямагами действовал под сильным психологическим давлением из-за деятельности религиозной организации «Церковь объединения».

