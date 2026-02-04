Уломали за 5 минут: как Долину заставили продать квартиру — запись беседы

В Сети стали появились фрагменты скандальных записей, которые проливают свет на одно из самых громких преступлений года против знаменитости. Речь идёт о шестичасовом разговоре Ларисы Долиной с мошенниками, которые вынудили её продать квартиру. Полную запись, как сообщают источники, некие лица предлагают Telegram-каналам за 600 тысяч рублей. Пока общественности доступны лишь отрывки, но даже по этим фрагментам эксперты смогли дать профессиональную оценку, раскрыв шокирующие детали психологического воздействия.
«Её обработали за 5 минут»: вердикт криминалиста.
Запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками, которая появилась в Сети, мгновенно привлекла внимание специалистов по безопасности. Криминалист Михаил Игнатов, ознакомившись с фрагментом, сделал однозначный вывод: на установление полного контроля над психикой артистки им потребовались считанные минуты.
«Её могли обработать в течение 5 минут, судя по их напору, умениям и опыту. Они могли такую информацию выдать, что она впала в ступор. Буквально 5 минут обрабатывали, а потом давали инструкции, что ей надо выполнить», — объяснил Игнатов в интервью aif.ru.
Эксперт подчеркнул профессионализм злоумышленников:
«Мошенники умеют так надавить за 5−7 минут разговора, что очень многие люди в нашей стране окажутся в таком состоянии, а потом уже они выполняют инструкции».
Почему Долина не положила трубку? Упущенный шанс спасения.
Возникает закономерный вопрос: почему человек с огромными связями и ресурсами не смог прервать этот опасный диалог? Криминалист Игнатов указывает на парадоксальную, но типичную для жертв таких атак ситуацию. Страх и искусственно созданная иллюзия чрезвычайной ситуации блокируют критическое мышление.
При этом у певицы, по словам эксперта, был очевидный путь к спасению: «Долина уж точно могла бы положить трубку и позвонить своим знакомым. Она столько выступала на всяких концертах, корпоративах у представителей МВД, ФСБ… Могла снять трубку и набрать номер, рассказать, что “какие-то ваши коллеги предлагают поучаствовать в операции”, ей бы все разъяснили».
«Просто пугали Крымом и Украиной»: Что говорят записи?
Публичные отрывки из разговора позволяют понять один из ключевых инструментов давления.
Профайлер, эксперт по лжи Илья Анищенко, оценивший аудио для aif.ru, констатирует: «В представленном отрывке зафиксировано, что артистку просто пугают посещением Крыма и Украины. Но непонятен контекст и что этому предшествовало».
Эксперта указывает на изощрённость психологической атаки. Преступники использовали сложные геополитические темы, чтобы вызвать у жертвы максимальную тревогу и чувство личной угрозы, лишив её возможности трезво оценить абсурдность происходящего.
Как отреагировала на записи адвокат Долиной?
На фоне публикаций с записями адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова предпочла не комментировать ситуацию подробно, заявив СМИ, что ей ничего неизвестно о подобных объявлениях по продаже записей.
Напомним, что сама история началась в 2024 году, когда Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и под их влиянием продала свою квартиру. Последовала серия судебных разбирательств с покупательницей Полиной Лурье. Изначально суды вставали на сторону артистки, оставляя вторую сторону и без жилья, и без денег. Однако в декабре прошлого года Верховный суд РФ поставил точку в этом деле, окончательно признав право собственности за добросовестной покупательницей Полиной Лурье.
Как не стать следующей жертвой?
Если даже публичный человек с широким кругом общения может за несколько минут попасть под гипноз голоса мошенника, то что говорить об обычных людях?
Главный вывод, который делают эксперты, прост и универсален: «Важно сразу включить голову и положить трубку». Никакие настоящие сотрудники спецслужб не будут решать вопросы по декларированию денег или участию в операциях по телефону. При малейшем сомнении нужно прервать любой подозрительный разговор и самостоятельно, с другого аппарата, позвонить в официальную приёмную или на телефон доверия соответствующего ведомства. Эта простая привычка может уберечь от потери всех сбережений, как это, к сожалению, произошло в случае с известной певицей.
О чем мошенники говорили с Ларисой Долиной? (расшифровка записи разговора в сокращенном виде).
Мошенник:
Сейчас я открою документы. Конечно, неприятно, что вы оказались в такой ситуации. Но решить это можно, пока не поздно. Никакие переводы не были выполнены, всё вовремя приостановили. Но «приостановить» — не значит «отменить». Это разные вещи. И наша с вами задача — именно отменить.
Почему «наша с вами», а не только моя? Потому что решить этот вопрос без вашего участия сейчас невозможно. Есть 854-я статья Гражданского кодекса РФ, по которой банки не имеют права вносить изменения на счетах клиентов без их участия. Если бы мы всё сделали без вас, чем бы мы были лучше тех мошенников, которые действуют от вашего имени?
Так вот, наша задача — решить ваш вопрос без последствий для вас и одновременно помочь следствию выявить этих сообщников, которые здесь находятся и всему этому помогают. Есть определённый круг лиц — не 10 и не 20 человек — в банковских структурах.
А мы с вами будем отменять все мошеннические действия по вашему основному счёту и тем самым поможем следствию. Как именно — я вам детально объясню позже.
Итак, сначала мы с вами остановились на диагностике вашего мобильного устройства. Это нужно, чтобы я мог направлять вам документы. Общаться мы можем по этому телефону — наш диалог защищён сквозным шифрованием, его никто не может прослушать. А вот сообщения могут быть просмотрены, их, к сожалению, не защитить. Поэтому давайте приступим к этой необходимой диагностике.
Вы меня ставите на громкую связь сейчас? Да? Вы одна дома, правильно?
Долина:
Да, поставила. Да, я одна дома. Вернее, дома сейчас есть домработница, а через полчаса должен приехать мой помощник. Но я закрылась в другой комнате, и сюда никто не войдёт, поэтому мы можем спокойно провести операцию.
Мошенник:
Хорошо. А с банками у вас кто занимается? Вы сами или помощники?
Долина:
Нет, нет, конечно, только я.
Мошенник:
Только вы. Это правильный подход. Потому что многие так называемые «лидеры мнений» у нас в стране делегируют это помощникам. Я к этому отношусь плохо — доверять финансы не лучшая идея.
Долина:
Нет, с помощником мне общаться для этого не нужно. Он просто даст знать, что пришёл, поможет мне кое-что по квартире сделать… Для этого дела он мне не нужен.
Мошенник:
Я понял, я понял. Хорошо.