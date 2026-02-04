Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане раскрыта кража средств из нацпроекта «Демография» на 275 млн рублей

В Дагестане раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Как сообщил в беседе с ТАСС начальник ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко, ущерб от деятельности мошенников превысил 275 миллионов рублей.

Источник: Life.ru

По данным следствия, руководитель одного из кредитных потребительских кооперативов организовал схему обналичивания средств материнского капитала. С гражданами заключались фиктивные договоры на приобретение жилья, после чего государственные деньги незаконно выводились и присваивались преступной группой.

Ранее в столице республики была задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве с долевым строительством на 5 миллиардов рублей. Учредитель компании AR-Group Хадижат Гаджиева, начавшая деятельность в 2021 году, продавала квартиры в 11 строящихся по всему Дагестану жилых комплексах. Активная реклама с красивыми рендерами и отчёты в Telegram-канале привлекли множество вкладчиков. Однако после возникновения проблем с разрешениями на строительство, компания прекратила работы, лишь успокаивая клиентов туманными обещаниями. Объединившиеся дольщики обнаружили, что одни и те же квартиры были проданы нескольким семьям. После их обращения в полицию 16 января Гаджиева была задержана.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.