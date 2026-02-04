В Дагестане раскрыта кража средств из нацпроекта «Демография» на 275 млн рублей

Ранее в столице республики была задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве с долевым строительством на 5 миллиардов рублей. Учредитель компании AR-Group Хадижат Гаджиева, начавшая деятельность в 2021 году, продавала квартиры в 11 строящихся по всему Дагестану жилых комплексах. Активная реклама с красивыми рендерами и отчёты в Telegram-канале привлекли множество вкладчиков. Однако после возникновения проблем с разрешениями на строительство, компания прекратила работы, лишь успокаивая клиентов туманными обещаниями. Объединившиеся дольщики обнаружили, что одни и те же квартиры были проданы нескольким семьям. После их обращения в полицию 16 января Гаджиева была задержана.