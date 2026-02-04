Перепись, странные «мадам» и страшное преступление: новости Узбекистана на 4 февраля

Сегодня в ленте: перепись, в которой «надо» победило смысл и дороги, где пешеходу лучше быть телепатом. В соцсетях обсуждают, сколько теперь стоит слово «дурак», телеграм внезапно заполонили загадочные «мадам», а депутаты объясняют, кто именно будет виноват в хайпе — автор видео или тот, кто случайно его репостнул.
Короче, обычный день: чуть абсурда, много тревоги, капля иронии и ощущение, что скучно нам не будет ещё долго.
Когда «надо» важнее смысла: что пошло не так с переписью населения в Узбекистане.
С 4 по 28 февраля в Узбекистане пройдёт очный этап переписи населения. Сама по себе перепись — безусловно важное и нужное для страны событие. От её качества напрямую зависят планы развития, социальная политика и распределение ресурсов. Однако то, как проходил первый этап переписи, заставляет всерьёз задуматься о способности государственных структур эффективно и современно реализовывать подобные задачи.
Тихий ужас на дорогах: правоохранители показали шокирующее видео ДТП с пешеходами.
Правоохранители опубликовали эмоционально тяжелый ролик с той жестью, которая происходит на наших дорогах. В кадре — лишь малая часть трагедий, которые ежедневно случаются на трассах страны: пешеходы, сбитые на зебре, водители, несущиеся на красный, и люди, выбегающие на проезжую часть в самый неподходящий момент.
До 5 млн сумов или арест: в Узбекистане обсуждают новые меры наказания за оскорбления в соцсетях.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за оскорбления и непристойное поведение в социальных сетях и интернете в целом.
Нашествие «мадам»: почему телеграм-каналы Узбекистана атакуют аккаунты с эротическими аватарками.
В последние недели администраторы и подписчики узбекских Telegram-каналов всё чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: массовым наплывом женских аккаунтов с откровенными аватарками. Практически ежедневно в каналы добавляются по 5−10 подобных «мадам», которые спустя короткое время начинают активно предлагать свои услуги. Заблокировали одних — на их место тут же приходят другие.
Кого будут наказывать за хайповые видео с правонарушениями — разъяснение депутата.
Вчера мы писали о том, что в Узбекистане планируется ввести ответственность за публикацию хайповых роликов и пранков, в которых демонстрируются правонарушения. После этого у читателей возник логичный вопрос: кого именно будут штрафовать — только автора видео или даже тех, кто делает репосты?
В Коканде мужчина зарезал годовалую дочь, пытаясь отомстить жене.
В Коканде вынесли приговор по одному из самых ужасающих преступлений последних лет. 31-летний местный житель признан виновным в убийстве собственного ребёнка — девочки, которой на тот момент только исполнился один год.
В Узбекистане введут ответственность за пропаганду участия в зарубежных вооружённых конфликтах.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса сегодня приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за распространение, рекламу и демонстрацию продукции, пропагандирующей участие в вооружённых конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства либо на его стороне.
В Шахрисабзе загорелся патрульный автомобиль: что стало причиной пожара?
Сегодня в социальных сетях распространились кадры горящего патрульного автомобиля. Пользователи утверждали, что инцидент произошёл в Кашкадарьинской области, что вызвало активное обсуждение и волну вопросов.
Узбекистанцам будут платить за строительство бассейнов.
В Узбекистане с 1 февраля 2026 года по 1 января 2028 года будет действовать новая мера государственной поддержки, направленная на развитие туристической и общественной инфраструктуры. В этот период государство будет компенсировать часть расходов на строительство современных плавательных бассейнов.
Утечка данных 15 миллионов узбекистанцев: что известно.
Сегодня одной из самых обсуждаемых новостей дня стала информация о масштабной утечке персональных данных граждан Узбекистана. В социальных сетях и ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что хакеры якобы получили доступ к персональным данным 15 миллионов узбекистанцев и теперь продают эту информацию в даркнете. Утверждалось, что данные были похищены из государственных информационных систем и могут оказаться в руках мошенников.
Из Ташкента в Санкт-Петербург снова можно будет доехать на автобусе.
Узбекистан спустя два года возобновляет международное автобусное сообщение между Ташкентом и Санкт-Петербургом. Регулярные рейсы между городами стартуют с 23 февраля.
Свёкор четыре раза домогался невестки и получил всего 5 суток ареста.
Очередное резонансное и, мягко говоря, странное дело рассмотрел суд Чиназского района Ташкентской области. На скамье подсудимых оказался 49-летний местный житель, которого обвинили в сексуальных домогательствах к собственной невестке.
Узбекистан договорился о покупке военно-транспортных самолётов Embraer C-390 Millennium.
Компания Embraer сегодня на авиасалоне в Сингапуре объявила, что заказчиком нового военно-транспортного самолёта C-390 Millennium стал Узбекистан. Детали контракта пока не раскрываются — неизвестно, сколько самолётов планируется закупить и на каких финансовых условиях.