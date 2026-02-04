Перепись, странные «мадам» и страшное преступление: новости Узбекистана на 4 февраля

Сегодня одной из самых обсуждаемых новостей дня стала информация о масштабной утечке персональных данных граждан Узбекистана. В социальных сетях и ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что хакеры якобы получили доступ к персональным данным 15 миллионов узбекистанцев и теперь продают эту информацию в даркнете. Утверждалось, что данные были похищены из государственных информационных систем и могут оказаться в руках мошенников.