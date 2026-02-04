Мексиканка переехала в Сибирь, выучила русский и вышла замуж за россиянина

Жительница Мексики Лаура Родригес десять лет назад переехала в Россию и с тех пор живет в Тюмени. Здесь она выучила русский язык, получила образование, вышла замуж и называет Сибирь своим домом. Историю своей жизни она рассказала в интервью RT.
До переезда в Россию Родригес работала журналистом в мексиканских СМИ, а затем — в международной частной компании. Она жила в Гвадалахаре и много путешествовала по Американскому континенту, побывав в Канаде, США, странах Латинской Америки и на Аляске. По ее словам, профессия позволила увидеть мир, но мечта о России появилась у нее еще в детстве.
Впервые Лаура приехала в Россию в 2015 году как турист и посетила Москву и Санкт-Петербург. Несмотря на холодную погоду, города произвели на нее сильное впечатление. После поездки она решила переехать в страну насовсем и начала искать работу через интернет. Изначально она рассчитывала жить в Москве, однако на одном из собеседований выяснилось, что вакансия находится в Тюмени. Тогда, как признается Родригес, ей пришлось срочно искать город на карте.
Переезд в Сибирь она теперь называет судьбоносным. За годы жизни в России Лаура посетила несколько регионов и говорит, что страна оказалась значительно более разнообразной, чем она представляла раньше.
Русский язык Родригес выучила самостоятельно, используя материалы из интернета. Она отмечает, что язык дался ей тяжело из-за большого количества правил и исключений, однако знание русского стало для нее принципиальным — как для повседневной жизни, так и для понимания культуры. Впоследствии она поступила в магистратуру в России по направлению прикладной лингвистики, а затем продолжила обучение в аспирантуре.
С будущим мужем-сибиряком Лаура познакомилась во время пандемии коронавируса. В начале 2020 года она временно уехала в Мексику для оформления визы, а после возвращения из-за локдауна переехала жить в деревню. Там мужчина обратил внимание на иностранку, услышав испанскую речь. Общение продолжилось в соцсетях и вскоре переросло в отношения. По словам Родригес, именно муж помог ей значительно улучшить разговорный русский язык.
Родственники Лауры приняли ее выбор. Хотя семья была удивлена, что она вышла замуж за жителя Сибири, со временем они познакомились с мужем, в том числе во время поездки в Мексику. По ее словам, для супруга эта страна стала даже большим культурным шоком, чем для нее Россия.
Говоря о жизни в Сибири, Родригес отмечает, что хорошо переносит холод и любит зиму. Жару, напротив, считает более тяжелой, вспоминая летние температуры в родной Гвадалахаре. Культурной особенностью, к которой ей пришлось привыкать, она называет прямолинейность россиян, отличающуюся от более эмоционального и улыбчивого общения в Латинской Америке.
Со временем Лаура переняла многие российские привычки. Она увлеклась дачной жизнью, полюбила баню и традиционные блюда. По ее словам, русская кухня оказалась для нее более комфортной, чем мексиканская, и даже улучшила самочувствие. Среди любимых блюд она называет солянку, блины с икрой, борщ, каши и супы.
В будущем Родригес планирует сменить сферу деятельности. Сейчас она мечтает открыть кондитерскую и развивать направление мексиканских и латиноамериканских десертов в России. По ее словам, поездка на родину должна помочь с новыми идеями для этого проекта.
