Мексиканка переехала в Сибирь, выучила русский и вышла замуж за россиянина

Впервые Лаура приехала в Россию в 2015 году как турист и посетила Москву и Санкт-Петербург. Несмотря на холодную погоду, города произвели на нее сильное впечатление. После поездки она решила переехать в страну насовсем и начала искать работу через интернет. Изначально она рассчитывала жить в Москве, однако на одном из собеседований выяснилось, что вакансия находится в Тюмени. Тогда, как признается Родригес, ей пришлось срочно искать город на карте.