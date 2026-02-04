Около половины стоматологий в РФ ведут деятельность с нарушениями или нелегально

А ранее Life.ru писал, что чемпион мира и Европы по жиму лёжа Андрей Попов потратил около года на попытку восстановить зубы в одной из столичных частных клиник, где ему составили план лечения на сотни тысяч рублей. Медики предложили удалить 11 зубов и установить 6 имплантов. После установки первых четырёх имплантов и временного протеза выяснилось, что конструкция не держится. В процессе попыток исправить ситуацию с пациента взяли ещё 50 тысяч рублей, теперь он пытается взыскать компенсацию.