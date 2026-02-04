Около половины стоматологий в РФ ведут деятельность с нарушениями или нелегально

ОПИ направили доклад с результатами первому вице-премьеру Денису Мантурову для принятия мер против нелегальных стоматологических точек. В нём подчёркивается, что объём отрасли в 2025 году превысил 800 млрд рублей, однако значительная часть доходов остаётся в серой зоне.
Наибольшие нарушения выявлены у индивидуальных предпринимателей — 56%, тогда как среди юридических лиц этот показатель составляет 11,5%. При этом доля ИП в секторе превышает 70%, что формирует средний уровень нарушений около 45%.
Региональные лидеры по нарушениям — Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская (72%) и Челябинская (67,2%). Эксперты предлагают разрешить внеплановые проверки, ввести одинаковые штрафы для ИП и компаний, автоматизировать санкции через системы маркировки и ограничить рекламу сомнительных клиник на цифровых картах и онлайн-платформах.
А ранее Life.ru писал, что чемпион мира и Европы по жиму лёжа Андрей Попов потратил около года на попытку восстановить зубы в одной из столичных частных клиник, где ему составили план лечения на сотни тысяч рублей. Медики предложили удалить 11 зубов и установить 6 имплантов. После установки первых четырёх имплантов и временного протеза выяснилось, что конструкция не держится. В процессе попыток исправить ситуацию с пациента взяли ещё 50 тысяч рублей, теперь он пытается взыскать компенсацию.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.