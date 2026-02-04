Ричмонд
В Иркутской области ожидают сложное весеннее половодье

Максимальные уровни воды могут подняться выше нормы на реках Нижняя Тунгуска и на левых притоках Ангары.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Весеннее половодье 2026 года в России будет сложнее, чем в 2025 году — такой вывод сделали эксперты Росгидромета. Особенно это касается Сибири.

— На конец января на всей территории страны сохранялся обычный зимний режим, и в бассейнах рек продолжает накапливаться снег. Для Иркутской области прогнозируют, что максимальные уровни воды могут подняться выше нормы на реках Нижняя Тунгуска и на левых притоках Ангары, — говорится в сообщении Росгидромета.

В период вскрытия рек из-за сложных погодных условий могут образовываться ледяные заторы. Это часто приводит к разливам рек, выходу воды на пойму и затоплению низких участков населенных пунктов, если они не защищены специальными сооружениями. По другим рекам Иркутской области значительных отклонений от нормы пока не ожидают.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо начали постепенно возвращать тепло в дома, которые попали в зону коммунальной аварии. Все котельные удалось сохранить в рабочем состоянии.