В Иркутской области ожидают сложное весеннее половодье

В период вскрытия рек из-за сложных погодных условий могут образовываться ледяные заторы. Это часто приводит к разливам рек, выходу воды на пойму и затоплению низких участков населенных пунктов, если они не защищены специальными сооружениями. По другим рекам Иркутской области значительных отклонений от нормы пока не ожидают.